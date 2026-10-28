i Polizei-Einsatz in Wien (Archivbild) Leserreporter Mordversuch Messer-Attacke auf Polizist am helllichten Tag in Wien Blutiger Angriff in Wien-Ottakring! Ein Polizist war in seiner Freizeit joggen, als ihn ein Mann plötzlich mit einem Messer attackiert haben soll. Von Maxim Zdziarski 28.10.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag in Wien-Ottakring! Ein Polizist war gerade außer Dienst beim Joggen, als es an der Kreuzung Hasnerstraße und Hettenkofergasse zu einer brutalen Messerattacke gekommen ist.

Der 37-Jährige hatte seinen Lauf kurz unterbrochen, um seine Muskeln zu dehnen. In diesem Moment wurde er laut "Heute"-Informationen von einem Syrer wortlos attackiert.

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Hier kam es zu blutige Messer-Attacke auf den Polizisten. Google Maps

Der Messermann soll versucht haben, dem Wiener in die Nieren zu stechen. Eine derartige Stichverletzung ist extrem gefährlich und lebensbedrohlich.

Opfer wehrt Messerstiche ab

Der 37-Jährige setzte sich gegen den Messer-Angreifer zur Wehr und schrie um Hilfe. Als Passanten auf die dramatischen Szenen aufmerksam wurden, ergriff der Täter die Flucht in Richtung U3-Station Ottakring.

Der verletzte Beamte wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Tatort stellten die Polizisten ein Küchenmesser sicher, dessen Klinge gleich mehrfach abgebrochen war.

Videoaufnahmen führen Polizei zum Täter

Dank einer genauen Personenbeschreibung und Aufnahmen einer Überwachungskamera konnten Beamte der Polizeiinspektionen Wattgasse und Brunnengasse den Verdächtigen wenig später auf offener Straße aufspüren und festnehmen.

"Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen 29-jährigen syrischen Staatsbürger. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann geständig", so Polizeisprecherin Julia Schick. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.