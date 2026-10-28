Gas-Alarm bei Wiener Gürtel – Feuerwehr im Einsatz

Gas-Alarm am Mittwoch gegen 9.20 Uhr im 8. Wiener Bezirk! In der Josefstädter Straße nahe des Lerchenfelder Gürtels kam es laut Pressestelle der Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Gasleitungsgebrechen. Das ist bislang bekannt.
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Laut der Wiener Berufsfeuerwehr wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung angebort, daraufhin kam es zu dem Gebrechen. Laut der Pressestelle der Wiener Netze erfolgten die Bauarbeiten bei Arbeiten in einem Wohnhaus.
Die Feuerwehr konnte den Gasleitungs-Hauptstrang rasch abschalten und größere Gefahren abwenden. In weiterer Folge wurde der Fall an die Wiener Netze und Wien Gas übergeben.
Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz. Während des Einsatzes mussten Straßenbahnen kurzfristig stehen bleiben. Mittlerweile fahren die Bim-Linien 2 und 12 auf Höhe der Josefstädter Straße aber wieder ohne Einschränkungen.