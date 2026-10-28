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Kurz nach Mitternacht griff ein junger Serbe einen Polizisten an, der die israelische Botschaft in Belgrad bewachte.
Kurz nach Mitternacht griff ein junger Serbe einen Polizisten an, der die israelische Botschaft in Belgrad bewachte.
REUTERS
"Allahu Akbar"-Ruf vor Angriff

Messer-Attacke vor Botschaft in Belgrad! Angreifer tot

In Belgrad kam es am Mittwoch zu einem Angriff auf einen Polizisten vor der israelischen Botschaft. Der mutmaßliche Angreifer wurde erschossen.
Von Community Heute
28.10.2026, 13:54
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Blutiger Zwischenfall in Belgrad! Ein junger Mann attackierte einen Polizisten vor der israelischen Botschaft mit zwei Messern. Der Beamte eröffnete das Feuer und tötete den Angreifer. Serbien rief die höchste Terrorwarnstufe aus.

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Polizist erschießt Messer-Mann

Kurz nach Mitternacht griff ein junger Serbe einen Polizisten an, der die israelische Botschaft in Belgrad bewachte. Der Angreifer war mit zwei Messern bewaffnet und verletzte den Beamten. Dieser zog seine Dienstwaffe und erschoss den Mann in Notwehr.

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Wie der serbische Innenminister Ivica Dacic im staatlichen Fernsehsender RTS erklärte, soll der Angreifer während der Attacke "Allahu akbar" gerufen haben. Laut Medienberichten soll es sich bei dem Täter um einen Minderjährigen gehandelt haben.

    Höchste Terrorwarnstufe ausgerufen

    Innenminister Dacic stufte die blutige Attacke als Terrorakt ein und rief die höchste Terrorwarnstufe für das gesamte Land aus. Der Angreifer stammte demnach aus der westserbischen Stadt Sabac und war den Sicherheitsbehörden bereits als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

    Israel bestätigt versuchten Terroranschlag

    Auch das israelische Außenministerium bestätigte den Vorfall und sprach von einem versuchten Terroranschlag. Die Botschaft war zum Zeitpunkt der Attacke geschlossen. Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung kamen nicht zu Schaden.

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    Der verletzte Polizist überlebte den Angriff. Über die Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine näheren Angaben vor.

    red, Akt. 28.10.2026, 13:58, 28.10.2026, 13:54
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