i Maria Üblacker sucht eine Nachfolge für ihren Gasthof "Zur Linde". Stadt Waidhofen a/d Ybbs Traditionswirtshaus in NÖ 50 Jahre im Einsatz – jetzt sucht Wirtin Nachfolger Seit 113 Jahren ist der Gasthof "Zur Linde" Teil des Waidhofner Stadtlebens. Im Dezember verabschiedet sich Maria Üblacker in den Ruhestand. Von Elena Lick 04.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 50 Jahre führte Maria Üblacker den traditionsreichen, in Familienbesitz geführten Gasthof. Nun soll das Haus und der Betrieb in neue Hände übergehen.

Viele Familienfeste, Treffen mit Freundinnen und Freunden und gemeinsame Stunden am Wirtshaustisch: Über Generationen hinweg war "Die Linde" ein Ort, an dem Menschen zusammenkamen und Erinnerungen entstanden.

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Seit über einem Jahrhundert ist das Gasthaus bereits in Familienbesitz und fest in der Stadt verankert. Nun sucht Maria Üblacker eine engagierte Nachfolgerin oder einen engagierten Nachfolger, die oder der das Haus pachtet oder kauft und seine Geschichte weiterschreibt.

"Ich würde mich freuen, wenn der Betrieb mit Tradition und guter Hausmannskost weitergeführt werden kann", wünscht sich Üblacker.

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Attraktiver Standort für gastronomische Ideen

Der Ruhestand beginnt für die Waidhofner Wirtin Ende Dezember 2026 – nach fast fünf Jahrzehnten als Wirtin.

Interesse an Pacht oder Kauf? Maria Üblacker T +43 7442 52 407 [email protected] www.gasthof-zur-linde.at

"Der Schritt in die Gastronomie und in die Selbständigkeit ist kein leichter. Aber Waidhofen bietet Unternehmerinnen und Unternehmern sehr guten Boden, um eigene Ideen zu verwirklichen", so Bürgermeister Werner Krammer. Zudem wünsche er sich, dass Maria Üblacker einen Nachfolger oder Nachfolgerin findet und der kulinarische Mix der Innenstadt bestehen bleibe.

Der Gasthof liegt in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und bietet rund 75 Sitzplätze im Innenbereich und etwa 60 Plätze im idyllischen Gastgarten.

Bodenständige Küche und persönliche Gastfreundschaft prägen den Charakter des klassisch österreichischen Wirtshauses.