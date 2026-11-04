i Symbolbild von Autoreifen Getty Images/iStockphoto (Symbolfoto) 10 Coups im Weinviertel 20.000 Euro Schaden! Reifendieb jetzt gefasst Ein 42-Jähriger soll im Bezirk Mistelbach zehn Diebstähle begangen haben. Nach einem Reifen-Coup wurde er auf frischer Flucht gefasst. Von Niederösterreich Heute 04.11.2026, 17:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Seriendieb ging der Polizei im Bezirk Mistelbach ins Netz: Ein 42-jähriger Tscheche soll seit Mitte September mehrfach Autoreifen und Treibstoff gestohlen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Laa an der Thaya hatten den Verdächtigen bereits ausgeforscht, sein Aufenthaltsort war allerdings unbekannt. Am Dienstag (3. November) schlug der mutmaßliche Dieb erneut zu.

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Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Gegen 14.15 Uhr wurden aus einer Hauseinfahrt in Asparn an der Zaya vier Autoreifen gestohlen. Ein Zeuge beobachtete einen weißen Pkw mit tschechischem Kennzeichen, der als mögliches Täterfahrzeug infrage kam.

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Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein – mit Erfolg: Nur rund 15 Minuten nach dem Diebstahl stoppten Beamte den Wagen auf der B46 in Kottingneusiedl.

Zehn Diebstähle geklärt

Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten die vier gestohlenen Autoreifen sowie diverses Einbruchswerkzeug. Am Steuer saß der bereits gesuchte 42-Jährige. Er wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich teilweise geständig.

Die Ermittler konnten dem Mann insgesamt zehn Diebstähle zwischen Mitte September und Anfang November im Bezirk Mistelbach zuordnen. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.