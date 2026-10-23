i In einem Kellerabteil wurde ein ungewöhnlicher Fund gemacht APA-Images / Robert Kalb Kurioser Fund in Favoriten Polizei findet brisantes Diebes-Lager in Keller In Wien-Favoriten hat die Polizei zahlreiche E-Scooter, Fahrräder, rund 100 E-Scooter-Akkus und ein Moped ohne Kennzeichen sichergestellt. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Fund in Wien-Favoriten! Als ein Bewohner am Donnerstag (22. Oktober) sein Kellerabteil kontrollieren wollte, bemerkte er, dass das Vorhängeschloss fehlte. Doch das war nicht die einzige Überraschung: In seinem Keller waren plötzlich mehrere E-Scooter, Fahrräder und Elektrogeräte abgestellt.

Der Mann verständigte die Polizei. Bei der Nachschau stießen die Beamten auf ein umfangreiches Lager mit mutmaßlichem Diebesgut. Nun steht ein 45-jähriger Hausbewohner im Visier der Ermittler.

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Rund 100 E-Scooter-Akkus entdeckt

Der Vorfall wurde gegen 12.30 Uhr bekannt. Nachdem der Zeuge das fehlende Schloss und die fremden Gegenstände entdeckt hatte, alarmierte er die Polizei. Die einschreitenden Beamten vermuteten, dass die gelagerten Gegenstände aus Diebstählen stammen könnten. Deshalb wurde auch die Spurensicherung des Landeskriminalamts Wien hinzugezogen.

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Bei der Sicherstellung kam einiges zusammen: Neben mehreren E-Scootern und Fahrrädern fanden die Polizisten rund 100 E-Scooter-Batterien, verschiedene Elektrogeräte und sogar ein Moped ohne Kennzeichen. Ob sämtliche Gegenstände tatsächlich gestohlen wurden und wem sie gehören, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Verdächtiger soll nachts im Keller gearbeitet haben

Im Zuge der Erhebungen erhielten die Polizisten Hinweise auf einen Mann, der im selben Wohnhaus lebt.

Der Bewohner soll bereits seit mehreren Monaten regelmäßig in dem Kellerabteil "gearbeitet" haben. Auffällig war laut den Hinweisen, dass er vorwiegend in der Nacht Gegenstände hinein- und wieder hinausgetragen haben soll.

Die Ermittler konnten schließlich einen 45-jährigen serbischen Staatsangehörigen ausfindig machen. Der Mann wurde angezeigt. Welche Rolle er bei der Lagerung der Gegenstände gespielt haben könnte, muss nun geklärt werden.