i ? Brutaler Überfall in Wien 26-Jähriger mit Messer bedroht – jetzt Fotofahndung Zwei Männer sollen einen 26-Jährigen in Wien geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den Verdächtigen. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu Boden gerissen, ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht: Ein 26-Jähriger wurde am 1. September gegen 15.50 Uhr im Bereich der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt Opfer eines Raubüberfalls. Zwei bislang unbekannte Männer sollen ihm gewaltsam seinen Rucksack abgenommen haben. Jetzt fahndet die Wiener Polizei mit Bildern nach den Tatverdächtigen.

Opfer am Rucksack nach hinten gerissen

Laut Polizei sollen die beiden Männer den 26-Jährigen zunächst an seinem Rucksack nach hinten gerissen haben. Dadurch stürzte er zu Boden. Anschließend soll sich einer der Angreifer auf ihn gekniet und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben.

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Währenddessen versuchte der zweite Verdächtige, dem am Boden liegenden Mann den Rucksack zu entreißen. Als das nicht gelang, soll er das Opfer mit einem Klappmesser bedroht haben.

Täter flüchteten mit der Beute

Daraufhin ließ der 26-Jährige seinen Rucksack los. Die beiden Beschuldigten flüchteten mit der Beute. Das Opfer erlitt bei dem Angriff Prellungen im Gesichts- und Kopfbereich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden nun Fotos der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Unterstützung bei der Ausforschung der Gesuchten.

Polizei bittet um vertrauliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 entgegen. Informationen können auch vertraulich weitergegeben werden.