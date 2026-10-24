i Die Polizei rückte aus und stoppte die beiden Teenager. Leserreporter (Archiv, Symbolbild) Einsatz in Meidling Burschen (12, 15) treten Tür von Wiener Geschäft ein Zwei Burschen (12, 15) sollen in der Nacht die Tür eines Geschäfts in Wien-Meidling eingetreten haben. Die Teenies wurden von der Polizei gestoppt. Von André Wilding 24.10.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zeuge wurde am Freitag gegen 02.30 Uhr aufgrund lauter Geräusche vor seinem Fenster auf zwei Jugendliche aufmerksam, die mehrmals gegen die Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäftslokals in Wien-Meidling traten, bis diese zerbrach.

Burschen auf der Flucht

Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht. Im Zuge einer Fahndung konnten Polizisten die beiden Jugendlichen im Alter von 12 und 15 Jahren rund 20 Minuten später in der Nähe des Tatortes anhalten.

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Zum Vorfall befragt, machten die beiden jungen Männer widersprüchliche Angaben. Bei einer Personsdurchsuchung fanden die Beamten beim 12-Jährigen einen Notfallhammer, den er im Hosenbund versteckte.

An Eltern übergeben

Der 12-Jährige aus Afghanistan wurde aufgrund seiner Strafunmündigkeit seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

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Der 15-Jährige aus Österreich wurde vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.