i Ein 35-Jähriger wurde in Wien-Penzing angeschossen. Sabine Hertel (Symbolbild) Versuchter Mord in Penzing 35-Jähriger auf offener Straße in Wien angeschossen Brutaler Überfall in Wien-Penzing! Mehrere Männer raubten einen 35-Jährigen in einer Wohnung aus – bei einer Verfolgungsjagd fielen dann Schüsse. Von André Wilding 24.10.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 35-Jähriger wurde am 19. Oktober mit Schussverletzungen im Unterleib in einer Wohnung in Wien-Penzing aufgefunden. In einer ersten Befragung gab das Opfer an, von vier ihm unbekannten Personen in der Wohnung beraubt worden zu sein.

Verfolgung aufgenommen

Als diese mit einem höheren Geldbetrag aus der Wohnung flüchteten, nahmen er und eine weitere Person, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt, die Verfolgung auf.

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In der Lortzinggasse kam es zu den blutigen Szenen. Google Maps

Auf der Straße soll es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auf das Opfer geschossen wurde. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, Gruppe Lehner, führte seither die umfangreichen Ermittlungen.

Im Zuge dessen konnten mehrere, von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Hausdurchsuchungen in den Bezirken 5, 10, 12, 16 und 17 durchgeführt werden.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Mehrere Männer festgenommen

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen gelang es den Ermittlern, am gestrigen Tag die Aufenthaltsorte von insgesamt vier Tatverdächtigen auszuforschen und diese in weiterer Folge festzunehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Syrien, einen 33-Jährigen (Staatsbürgerschaft: Staatenlos), einen 39-Jährigen (Staatsbürgerschaft: Russische Föderation) und einen 46-Jährigen (Staatsbürgerschaft: Russische Föderation), die allesamt im Suchtmittelhandel aktiv sind. Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die Tatverdächtigen Großteils geständig.

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Auch das Opfer, der 35-Jährige, wurde nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wegen dem Verdacht des Suchtmittelhandels festgenommen. Der 35-Jährige wird ebenso wie die vier Tatverdächtigen in eine Justizanstalt gebracht.