i Der Bursch hatte Kokain bei sich. iStock / kzenon Nach Vorladung 17-Jähriger kommt zur Polizei – mit Kokain im Gepäck Ein 17-Jähriger folgte einer Vorladung zur Polizei in Wien-Meidling. Dort wurde er festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden Beamte Kokain. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 17-Jähriger erschien am Donnerstag nach einer Vorladung selbstständig auf einer Polizeiinspektion in Wien-Meidling. Dort wurde er gegen 11 Uhr aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Beamten einen weiteren Fund.

Laut Wiener Polizei wurde der Jugendliche auf der Inspektion im Bereich der Hohenbergstraße über die bestehende Festnahmeanordnung informiert. Im Zuge einer Visitierung entdeckten die Beamten bei ihm ein Säckchen mit Kokain. Deswegen wurde er zusätzlich angezeigt.

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Der 17-jährige indische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Welcher Tatverdacht der ursprünglichen Festnahmeanordnung zugrunde liegt, geht aus der Aussendung nicht hervor. Zur Menge des gefundenen Kokains wurden keine Angaben gemacht.