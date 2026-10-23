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Der Bursch hatte Kokain bei sich.
Der Bursch hatte Kokain bei sich.
iStock / kzenon
Nach Vorladung

17-Jähriger kommt zur Polizei – mit Kokain im Gepäck

Ein 17-Jähriger folgte einer Vorladung zur Polizei in Wien-Meidling. Dort wurde er festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden Beamte Kokain.
Von Newsdesk Heute
23.10.2026, 12:58
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Ein 17-Jähriger erschien am Donnerstag nach einer Vorladung selbstständig auf einer Polizeiinspektion in Wien-Meidling. Dort wurde er gegen 11 Uhr aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Beamten einen weiteren Fund.

Laut Wiener Polizei wurde der Jugendliche auf der Inspektion im Bereich der Hohenbergstraße über die bestehende Festnahmeanordnung informiert. Im Zuge einer Visitierung entdeckten die Beamten bei ihm ein Säckchen mit Kokain. Deswegen wurde er zusätzlich angezeigt.

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red, 23.10.2026, 12:58
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