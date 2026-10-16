i Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in Wien-Favoriten. (Archivbild) Sabine Hertel Lange Liste an Vergehen Gesuchter Dieb versteckt sich vor Polizei in Bettlade Ein gesuchter 22-Jähriger wollte sich in einer Bettlade vor der Polizei verstecken. Die Ermittler fanden ihn und nahmen ihn fest. Von Wien Heute 16.10.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Wiener Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Mann soll sich in der Wohnung seiner Familie in einer Bettlade vor den Beamten versteckt haben.

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Der 22-jährige Syrer steht im Verdacht, am 11. Mai einen Bekannten in ein Geschäft in Wien-Floridsdorf begleitet zu haben. Dort soll das spätere Opfer einen Mobiltelefonvertrag abgeschlossen und ein neues Handy erhalten haben.

Nach dem Verlassen des Geschäfts soll der Verdächtige seinem Bekannten das Mobiltelefon im Wert von rund 1.000 Euro geraubt haben.

Weitere Ermittlungen gegen den Mann

Gegen den 22-Jährigen wird zudem wegen mehrerer Betrugs- und Erpressungsdelikte ermittelt. Auch die Entfremdung unbarer Zahlungsmittel wird ihm vorgeworfen.

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Darüber hinaus wurde der Mann wegen nicht bezahlter Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 12.000 Euro gesucht. Gegen ihn besteht laut Polizei bereits ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich.

Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige am Donnerstagnachmittag (15. Oktober) in Wien-Favoriten in der Wohnung seiner Familie festgenommen, wo er sich in einer Bettlade versteckt hatte.

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Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt.