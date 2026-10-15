i Polizeieinsatz in Wien-Favoriten (Symbolbild). Getty Images Ladendiebstahl in Favoriten 28-Jähriger wollte palettenweise Dosen stehlen – Haft Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl ist in Wien-Favoriten eskaliert. Zwei Sicherheitsmitarbeiter wurden verletzt, 28-Jähriger festgenommen. Von Wien Heute 15.10.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die beiden Security-Mitarbeiter sollen den Mann dabei beobachtet haben, wie er mit zwei Paletten Getränkedosen am Kassenbereich vorbeiging, ohne die Ware zu bezahlen.

Noch bevor er das Geschäft in Wien-Favoriten verlassen konnte, hielten sie ihn an.

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Dabei soll sich der Verdächtige heftig gewehrt und um sich geschlagen haben.

Beide Sicherheitsmitarbeiter wurden verletzt, lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab.

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Gegenüber der Polizei gestand der 28-jährige rumänische Staatsbürger den Diebstahl. Gewalt angewendet zu haben, bestritt er allerdings.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.