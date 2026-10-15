i ? Fahndung in Wien Wenn du diesen Burschen siehst, rufe sofort die Polizei Zwei Unbekannte sollen die Eingangstür eines Geschäfts eingeschlagen haben. Einer stahl Handy, Tablet und Geld und flüchtete mit einem teuren Fahrrad. Von André Wilding 15.10.2026, 13:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei bislang unbekannte Personen sollen am 2. August gegen 21.37 Uhr durch Einschlagen einer Eingangstüre eines Geschäftslokals in Wien-Alsergrund, diese beschädigt haben.

Einer soll sich danach Zutritt zu dem Geschäft verschafft und ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie einen geringen Geldbetrag an sich genommen haben.

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Fahrrad gestohlen

Vor dem Verlassen des Geschäfts nahm der Tatverdächtige ein hochpreisiges Fahrrad, das vor Ort ausgestellt war und flüchtete damit Richtung Sternwartestraße.

Fotos eines Tatverdächtigen konnten gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos.

Kontaktadresse

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

Die Bilder des Tages i ?

Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.