i Inhaber Ronald Brochmann und die Spuren des Einbruchs in seinem Friseurgeschäft in der Markhofgasse. Sabine Hertel Ganzes Wiener Grätzl unsicher Fünf Coups in einer Nacht: Shop von Friseur verwüstet Türe eingeschlagen, Shop verwüstet: Unbekannte brachen in den Salon von Friseur Ronald Brochmann in Landstraße ein. Es war nicht der einzige Coup. Von Niklas Burger 15.10.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Nordbahnviertel nun die nächste Einbruchsserie in Wien – die vermutlich auf das Konto einer Jugendbande geht. "Am Mittwoch, um 5.30 Uhr früh, wurde bei mir die Scheibe eingeschlagen und das Geschäft durchwühlt", erzählt Friseur Ronald Brochmann.

Bäcker rief Polizei

Insgesamt wurde in dem Grätzl rund um die Schlachthausgasse in Wien-Landstraße in fünf Shops und Lokale eingebrochen. "Der gegenüberliegende Bäcker verständigte die Polizei, weil an der Tür zu meinem Geschäft mehrere Maskierte werkten", schildert der betroffene Unternehmer.

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Das Sicherheitsglas wurde laut Brochmann mit schweren Hämmern eingeschlagen und zerstört – der Schaden beläuft sich mit Aus- und Einbau einer neuen Scheibe bestimmt auf über 1.000 Euro. Der Unternehmer ist zum Glück versichert.

Seit fast 30 Jahren im Grätzl

Bochmann betreibt seinen Salon "Hair & Mehr" seit 29 Jahren – schon kurz nach der Eröffnung seines Geschäfts wurde damals eingebrochen. "Seither haben wir einen schweren Balken. Bis jetzt hatten wir Ruhe", so der 56-Jährige. Er vermutet eine Jugendbande hinter den Coups – die Ermittlungen dazu laufen.

Einbruchsserie in Wien-Landstraße i ?

Jetzt sollen Warnzettel helfen

Der Friseur überlegt inzwischen, selbst eine ungewöhnliche Schutzmaßnahme zu ergreifen. Künftig will er am Abend einen Zettel an seinem Geschäft anbringen, der Einbrechern signalisieren soll, dass in seinem Shop kein Bargeld zu holen ist. Die Kassa wird täglich entleert. Die Idee kennt er von Taxiunternehmen, die nach wiederholten Einbrüchen ähnliche Hinweise in ihren Fahrzeugen angebracht hätten – und es half.

Polizei bestätigt Vorfälle

Auch in einem benachbarten Asia-Lokal schlugen die Verdächtigen zu. Die Türe wurde hier ebenfalls eingeschlagen, notdürftig mit einem Müllsackerl und Klebeband repariert. Die Polizei bestätigt Einbrüche in dem Grätzl in Wien-Landstraße.

"Auch in der Erdbergstraße, Würtzlerstraße und in der Landstraßer Hauptstraße wurden Vorfälle angezeigt", so eine Sprecherin – es wird ermittelt.