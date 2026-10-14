Bub (14) stirbt nach E-Scooter-Crash mit Lkw in Wien

Ein schrecklicher Unfall erschüttert ein Grätzl in Wien-Liesing! Ein 14-Jähriger war Dienstagnachmittag auf einem E-Scooter in der Josef-Österreicher-Gasse unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Erlaaer Straße kam es zu dem fatalen Unfall – wir berichteten.
Der Bub wurde gegen 14.30 Uhr von einem Lkw gerammt und überrollt. Das Unglück ereignete sich in der Josef-Österreicher-Gasse auf Höhe der Hausnummer 36 in Wien-Liesing. Für den einheimischen Schüler kam leider jede Hilfe zu spät.
Der 14-jährige Wiener erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, Zeugen holten sofort Hilfe. Die Berufsrettung Wien versorgte den Jugendlichen noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber unter laufender Reanimation in den Schockraum eines Spitals geflogen.
Tragischerweise konnten die Ärzte das Leben des Buben nicht mehr retten. Der 14-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Wiener Polizei bestätigte den tragischen Todesfall am Mittwoch.
Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kam, ist noch völlig unklar. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zwei Lkw auf der Kreuzung. Bisher konnte noch nicht geklärt werden, welcher Lkw den Jugendlichen überrollt hat.
Beide Lenker beteuerten, von einem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Die Polizei ermittelt nun, welcher der beiden Lkws tatsächlich an dem tödlichen Zusammenstoß beteiligt war. Immer wieder gibt es schwere Unfälle mit E-Scootern.
Erst am 21. September 2026 hatte ein 12-Jähriger bei einem schweren E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt nahe der Pfalzgasse schwere Kopfverletzungen erlitten – der Bub schwebte in Lebensgefahr.