i Josef-Österreicher-Gasse 36: Hier ereignete sich der schreckliche Unfall. Denise Auer Tragödie in Liesing Bub (14) stirbt nach E-Scooter-Crash mit Lkw in Wien Ein 14-Jähriger wurde in Wien von einem Lkw überrollt. Der Bub starb im Spital. Jetzt ermittelt die Polizei, denn die genaue Unfallursache ist unklar. Von Thomas Peterthalner 14.10.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schrecklicher Unfall erschüttert ein Grätzl in Wien-Liesing! Ein 14-Jähriger war Dienstagnachmittag auf einem E-Scooter in der Josef-Österreicher-Gasse unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Erlaaer Straße kam es zu dem fatalen Unfall – wir berichteten.

Jede Hilfe kam zu spät

Der Bub wurde gegen 14.30 Uhr von einem Lkw gerammt und überrollt. Das Unglück ereignete sich in der Josef-Österreicher-Gasse auf Höhe der Hausnummer 36 in Wien-Liesing. Für den einheimischen Schüler kam leider jede Hilfe zu spät.

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Unfallstelle in Wien-Liesing. Denise Auer

Bub nach Lkw-Unfall reanimiert

Der 14-jährige Wiener erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, Zeugen holten sofort Hilfe. Die Berufsrettung Wien versorgte den Jugendlichen noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber unter laufender Reanimation in den Schockraum eines Spitals geflogen.

Schwerste Verletzungen

Tragischerweise konnten die Ärzte das Leben des Buben nicht mehr retten. Der 14-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Wiener Polizei bestätigte den tragischen Todesfall am Mittwoch.

Lenker bekamen nichts mit

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kam, ist noch völlig unklar. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zwei Lkw auf der Kreuzung. Bisher konnte noch nicht geklärt werden, welcher Lkw den Jugendlichen überrollt hat.

Mehrere schwere Unfälle

Beide Lenker beteuerten, von einem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Die Polizei ermittelt nun, welcher der beiden Lkws tatsächlich an dem tödlichen Zusammenstoß beteiligt war. Immer wieder gibt es schwere Unfälle mit E-Scootern.

Die Bilder des Tages i ?

Erst am 21. September 2026 hatte ein 12-Jähriger bei einem schweren E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt nahe der Pfalzgasse schwere Kopfverletzungen erlitten – der Bub schwebte in Lebensgefahr.