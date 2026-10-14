i Die Wiener Polizei griff am Keplerplatz durch Leserreporter (Archivbild) Drogen-Einsatz in Favoriten 16-Jähriger bei Cannabis-Deal am Keplerplatz erwischt Ein 16-Jähriger wurde am Wiener Keplerplatz beim Verkauf von Cannabis erwischt. Die Polizei stellte 15 Säckchen und Bargeld sicher. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wiener Keplerplatz ist der Polizei am Dienstag ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen.

Der erst 16 Jahre alte syrische Staatsangehörige wurde gegen 13.15 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse beim Verkauf von Cannabis auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

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Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die Polizisten fündig: Insgesamt 15 Säckchen mit Cannabiskraut sowie 135 Euro Bargeld stellten die Beamten sicher.

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Gegen den Jugendlichen wurde zudem ein Betretungsverbot für die Schutzzone Keplerplatz ausgesprochen.

Auch für den mutmaßlichen Käufer blieb der Vorfall nicht ohne Konsequenzen. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen sudanesischen Staatsangehörigen. Der Mann wurde von der Polizei auf freiem Fuß angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.