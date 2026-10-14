i Ein Bursch ist nach einem E-Scooter-Unfall ums Leben gekommen. istock (Symbolbild) Mit Lkw kollidiert 14-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall in Wien Tragische Nachrichten nach einem E-Scooter-Unfall am Dienstagnachmittag! Ein 14-Jähriger ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Von André Wilding 14.10.2026, 09:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragische Nachrichten aus Wien-Liesing: Ein erst 14 Jahre alter Bub hat einen schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw nicht überlebt. Der Jugendliche war am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und eines Rettungseinsatzes konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

14-Jähriger nach Unfall reanimiert

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse im 23. Wiener Gemeindebezirk.

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Dort kollidierte der Jugendliche auf seinem E-Scooter mit einem Lkw. Der 14-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Nach dem Zusammenstoß musste der Bub reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

Bub stirbt im Spital

Im Spital versuchten die Ärzte, das Leben des Jugendlichen zu retten. Doch seine Verletzungen waren zu schwer. Der 14-Jährige erlag schließlich den Folgen des Unfalls.

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Wie genau es zu dem Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Lkw kam, geht aus den bisher vorliegenden Informationen nicht hervor.