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Ein Bursch ist nach einem E-Scooter-Unfall ums Leben gekommen.
Ein Bursch ist nach einem E-Scooter-Unfall ums Leben gekommen.
istock (Symbolbild)
Mit Lkw kollidiert

14-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall in Wien

Tragische Nachrichten nach einem E-Scooter-Unfall am Dienstagnachmittag! Ein 14-Jähriger ist seinen schweren Verletzungen erlegen.
Von André Wilding
14.10.2026, 09:13
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Tragische Nachrichten aus Wien-Liesing: Ein erst 14 Jahre alter Bub hat einen schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw nicht überlebt. Der Jugendliche war am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und eines Rettungseinsatzes konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

14-Jähriger nach Unfall reanimiert

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse im 23. Wiener Gemeindebezirk.

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Dort kollidierte der Jugendliche auf seinem E-Scooter mit einem Lkw. Der 14-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Nach dem Zusammenstoß musste der Bub reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

14-Jähriger muss reanimiert werden – Polizei vor Rätsel

Bub stirbt im Spital

Im Spital versuchten die Ärzte, das Leben des Jugendlichen zu retten. Doch seine Verletzungen waren zu schwer. Der 14-Jährige erlag schließlich den Folgen des Unfalls.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Lkw kam, geht aus den bisher vorliegenden Informationen nicht hervor.

wil, Akt. 14.10.2026, 10:08, 14.10.2026, 09:13
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