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In der Wohnung fahnden die Beamten Drogen und Bargeld. Archivbild.
In der Wohnung fahnden die Beamten Drogen und Bargeld. Archivbild.
LPD Wien
Tür gewaltsam geöffnet

Polizei beobachtet Drogendeal und findet Heroin-Wohnung

Im 15. Bezirk in Wien konnte die Polizei am Montag zwei mutmaßliche Drogendealer festnehmen und eine beachtliche Menge Heroin sicherstellen.
Von Michael Rauhofer-Redl
13.10.2026, 10:35
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Am Montagnachmittag konnte die Wiener Polizei in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Erfolg im Drogenmilieu verbuchen. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung mitteilt, beobachteten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen 29-jährigen Türken dabei, wie dieser einem Österreicher (49) ein Säckchen mit Heroin übergab. Anschließend begab sich der 29-Jährige in ein Wohngebäude.

Im Zuge der weiteren Amtshandlung erhärtete sich der Verdacht, dass eine Wohnung in dem Gebäude als Ausgangspunkt für den mutmaßlichen Suchtgifthandel diente. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die betreffende Wohnung gewaltsam geöffnet.

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Heroin in Wohnung sichergestellt

Darin trafen die Beamten den 29-Jährigen sowie einen 33-jährigen türkischen Staatsangehörigen an. In der Wohnung stellten die Polizisten insgesamt sechs Portionssäckchen mit Heroin, rund 13,8 Gramm, sicher.

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Beim 29-Jährigen wurden darüber hinaus 415 Euro Bargeld sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen forschten die Beamten zudem ein 32-jähriger bosnischer Staatsangehöriger als Abnehmer aus und zeigten ihn sowie den 49-jährigen österreichischen Staatsbürger an.

mrr, 13.10.2026, 10:35
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