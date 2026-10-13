Startseite Wien Chronik
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen rasch ausforschen und festnehmen.
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen rasch ausforschen und festnehmen.
Denise Auer
Polizei war rasch zur Stelle

Passant sieht Verdächtiges, schlägt sofort Alarm

Ein 45-Jähriger soll am Montagabend in Wien-Leopoldstadt versucht haben, ein Fahrrad zu stehlen. Ein aufmerksamer Passant schlug Alarm.
Von Michael Rauhofer-Redl
13.10.2026, 10:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend (12. Oktober) in Wien-Leopoldstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb auffliegen lassen.

Gegen 19.45 Uhr beobachtete der Passant einen Mann in der Krakauer Straße, der offenbar versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Er zögerte nicht lange und verständigte die Polizei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Mit Zange erwischt – Polizei schnappt Fahrraddieb
14-Jähriger stiehlt E-Bike und lackiert es sofort um
Wiener Polizei sucht nach Opfern dieser Diebe

Polizei entdeckt Winkelschleifer bei Verdächtigem

Polizisten der Inspektion Praterstern konnten den Verdächtigen kurze Zeit später in der nahe gelegenen Leopold-Moses-Gasse anhalten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen ungarischen Staatsbürger.

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Beamten einen verdächtigen Fund: Der 45-Jährige hatte einen Winkelschleifer bei sich. Das Werkzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Der Verdächtige – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – wurde festgenommen.

mrr, 13.10.2026, 10:36
Mehr zum Thema
Diebstahl Festnahme Polizei Wien Polizei

Weiterlesen

Weitere Storys
Fahrrad Praterstern
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote