i Die Polizei konnte den Tatverdächtigen rasch ausforschen und festnehmen. Denise Auer Polizei war rasch zur Stelle Passant sieht Verdächtiges, schlägt sofort Alarm Ein 45-Jähriger soll am Montagabend in Wien-Leopoldstadt versucht haben, ein Fahrrad zu stehlen. Ein aufmerksamer Passant schlug Alarm. Von Michael Rauhofer-Redl 13.10.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend (12. Oktober) in Wien-Leopoldstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb auffliegen lassen.

Gegen 19.45 Uhr beobachtete der Passant einen Mann in der Krakauer Straße, der offenbar versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Er zögerte nicht lange und verständigte die Polizei.

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Polizei entdeckt Winkelschleifer bei Verdächtigem

Polizisten der Inspektion Praterstern konnten den Verdächtigen kurze Zeit später in der nahe gelegenen Leopold-Moses-Gasse anhalten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen ungarischen Staatsbürger.

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Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Beamten einen verdächtigen Fund: Der 45-Jährige hatte einen Winkelschleifer bei sich. Das Werkzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Der Verdächtige – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – wurde festgenommen.