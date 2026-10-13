Passant sieht Verdächtiges, schlägt sofort Alarm

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend (12. Oktober) in Wien-Leopoldstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb auffliegen lassen.
Gegen 19.45 Uhr beobachtete der Passant einen Mann in der Krakauer Straße, der offenbar versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Er zögerte nicht lange und verständigte die Polizei.
Polizisten der Inspektion Praterstern konnten den Verdächtigen kurze Zeit später in der nahe gelegenen Leopold-Moses-Gasse anhalten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen ungarischen Staatsbürger.
Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Beamten einen verdächtigen Fund: Der 45-Jährige hatte einen Winkelschleifer bei sich. Das Werkzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Der Verdächtige – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – wurde festgenommen.