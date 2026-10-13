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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Vorfall in Wien-Brigittenau

34-Jähriger wollte Joggerin (28) in Wien vergewaltigen

Eine 28-jährige Joggerin soll in Wien von einem Mann sexuell bedrängt worden sein. Ein Passant griff ein, die Polizei nahm einen 34-Jährigen fest.
Von André Wilding
13.10.2026, 10:21
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Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße nahmen am Montag gegen 06.45 Uhr mit Unterstützung von Kräften der Polizeiinspektion Tempelgasse einen 34-jährigen Mann aus Ungarn im Zuge einer Sofortfahndung fest.

Der 34-Jährige steht im Verdacht, eine 28-jährige Joggerin von hinten gepackt und zu Boden gerissen zu haben, wodurch beide eine Böschung hinunterstürzten. Dort soll der Tatverdächtige versucht haben, sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen.

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Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

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Polizei-Notruf: 133

Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte  >

Passant schritt ein

Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und schritt ein, woraufhin der 34-Jährige von der Frau abließ und vorerst flüchtete. In seiner Vernehmung zeigte sich der 34-Jährige nicht geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost führt die weiteren Ermittlungen.

wil, 13.10.2026, 10:21
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