34-Jähriger wollte Joggerin (28) in Wien vergewaltigen

Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße nahmen am Montag gegen 06.45 Uhr mit Unterstützung von Kräften der Polizeiinspektion Tempelgasse einen 34-jährigen Mann aus Ungarn im Zuge einer Sofortfahndung fest.
Der 34-Jährige steht im Verdacht, eine 28-jährige Joggerin von hinten gepackt und zu Boden gerissen zu haben, wodurch beide eine Böschung hinunterstürzten. Dort soll der Tatverdächtige versucht haben, sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen.
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Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und schritt ein, woraufhin der 34-Jährige von der Frau abließ und vorerst flüchtete. In seiner Vernehmung zeigte sich der 34-Jährige nicht geständig.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost führt die weiteren Ermittlungen.