i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Vorfall in Wien-Brigittenau 34-Jähriger wollte Joggerin (28) in Wien vergewaltigen Eine 28-jährige Joggerin soll in Wien von einem Mann sexuell bedrängt worden sein. Ein Passant griff ein, die Polizei nahm einen 34-Jährigen fest. Von André Wilding 13.10.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße nahmen am Montag gegen 06.45 Uhr mit Unterstützung von Kräften der Polizeiinspektion Tempelgasse einen 34-jährigen Mann aus Ungarn im Zuge einer Sofortfahndung fest.

Der 34-Jährige steht im Verdacht, eine 28-jährige Joggerin von hinten gepackt und zu Boden gerissen zu haben, wodurch beide eine Böschung hinunterstürzten. Dort soll der Tatverdächtige versucht haben, sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen.

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Passant schritt ein

Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und schritt ein, woraufhin der 34-Jährige von der Frau abließ und vorerst flüchtete. In seiner Vernehmung zeigte sich der 34-Jährige nicht geständig.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost führt die weiteren Ermittlungen.