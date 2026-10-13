i Ein Küchenmesser wurde zur Tatwaffe. Getty Images Mitten in Liesing Wegen Autoschlüssel! Sohn zückt Messer gegen Papa Ein Streit um einen Autoschlüssel ist in Wien-Liesing eskaliert. Ein betrunkener 22-Jähriger soll seinen Vater mit einem Küchenmesser bedroht haben. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit um einen Autoschlüssel ist am Sonntagabend in Wien-Liesing völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein alkoholisierter 22-Jähriger soll dabei seinen eigenen Vater (47) mit dem Umbringen bedroht haben. In der Hand hielt der junge Mann laut Polizei ein Küchenmesser. Seine Mutter konnte Schlimmeres verhindern, indem sie ihm die Waffe abnahm.

Der Vorfall ereignete sich am 11. Oktober gegen 20.45 Uhr. Zwischen dem 22-jährigen serbischen Staatsangehörigen und seinem Vater war es zuvor zu einem Streit wegen eines Autoschlüssels gekommen.

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Mutter nimmt Sohn das Messer ab

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der junge Mann ein Küchenmesser genommen und seinen 47-jährigen Vater damit bedroht haben. Laut Polizei drohte er ihm ausdrücklich mit dem Umbringen. Die Mutter des Tatverdächtigen griff ein. Es gelang ihr, ihrem Sohn das Messer abzunehmen. Damit konnte sie die unmittelbare Bedrohung beenden.

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Anton-Baumgartner-Straße konnten den 22-Jährigen wenig später festnehmen. Der Verdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt noch innerhalb des Gebäudekomplexes, unweit der Wohnung. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine erhebliche Alkoholisierung fest: Der junge Mann hatte rund 2,2 Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei sprach gegen den Tatverdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Damit soll verhindert werden, dass es zu weiteren gefährlichen Situationen kommt. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung verantworten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.