i Wer hat diesen jungen Mann gesehen? LPD Wien Bitte um Hinweise Fahndung in Wien! Polizei jagt diesen Jugendlichen Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem tatverdächtigen Teenager, der in der Wiener Donaustadt in einen Raub verwickelt gewesen sein soll. Von André Wilding 13.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bislang unbekannter Mann soll gemeinsam mit zumindest vier weiteren Jugendlichen am 16. September, gegen 19:45 Uhr, einen 16-Jährigen im Bereich der Mühlhäufelgasse geschlagen und ihm unter anderem seinen E-Scooter geraubt haben.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, Gruppe Hauer, gelang es, drei mutmaßliche Täter – einen 14- Jährigen sowie zwei 16-Jährige – auszuforschen und an ihren Wohnadressen festzunehmen.

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Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen türkischen und einen indischen Staatsangehörigen sowie einen österreichischen Staatsbürger. Der 14-jährige türkische Staatsangehörige widersetzte sich seiner Festnahme und versuchte zu flüchten.

Wilde Verfolgungsjagd

Nach einer längeren Verfolgung konnte er im Bereich der Donau-City eingeholt und festgenommen werden. Durch weitere Hinweise gelang es, den Aufenthaltsort eines vierten Tatverdächtigen festzustellen.

Als eine über den Polizeinotruf verständigte Streife den jungen Mann anhalten wollte, gelang diesem auf einem E-Scooter die Flucht. Zuvor war der Tatverdächtige jedoch von Zeugen fotografiert worden.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um die Veröffentlichung des Fotos des bislang unbekannten Täters.

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Kontaktadresse

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67800 erbeten.

Für den Tatverdächtigen auf dem Foto gilt die Unschuldsvermutung.