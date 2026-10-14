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Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
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Getty Images (Symbolbild)
Bluttat in Wien-Döbling

36-Jähriger sticht Ex von seiner Freundin nieder

Blutige Messerattacke in Wien-Döbling: Ein 36-Jähriger soll den Ex-Freund (39) seiner Partnerin auf offener Straße niedergestochen haben.
Von André Wilding
14.10.2026, 11:15
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Ein 36-jähriger Österreicher soll am Dienstag gegen 23.00 Uhr den 39-jährigen Ex-Freund seiner Lebensgefährtin (35) im Zuge eines Streits auf offener Straße mit einem Messer attackiert und ihm Stichverletzungen im Rücken und Beinbereich zugefügt haben.

Zuvor hatte der 39-Jährige gemeinsam mit der 35-Jährigen ein Wohnhaus im Bezirk Döbling verlassen.

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Zu Tatort zurückgekehrt

Nach der Tat flüchtete der 36-Jährige zunächst vom Tatort, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz festgenommen.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt.
Die Tatwaffe wurde sichergestellt.
LPD Wien

Das 39-jährige Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in den Schockraum eines Spitals gebracht.

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Tatwaffe sichergestellt

Die mutmaßliche Tatwaffe konnte in einem Gebüsch unweit des Tatortes von der Polizei sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wird derzeit von Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, vernommen.

wil, 14.10.2026, 11:15
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