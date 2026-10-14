36-Jähriger sticht Ex von seiner Freundin nieder

Ein 36-jähriger Österreicher soll am Dienstag gegen 23.00 Uhr den 39-jährigen Ex-Freund seiner Lebensgefährtin (35) im Zuge eines Streits auf offener Straße mit einem Messer attackiert und ihm Stichverletzungen im Rücken und Beinbereich zugefügt haben.
Zuvor hatte der 39-Jährige gemeinsam mit der 35-Jährigen ein Wohnhaus im Bezirk Döbling verlassen.
Nach der Tat flüchtete der 36-Jährige zunächst vom Tatort, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz festgenommen.
Das 39-jährige Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in den Schockraum eines Spitals gebracht.
Die mutmaßliche Tatwaffe konnte in einem Gebüsch unweit des Tatortes von der Polizei sichergestellt werden.
Der Tatverdächtige wird derzeit von Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, vernommen.