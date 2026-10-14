Einbrecher flüchtet mit Tresor vor Wiener Polizei

Ein Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Wien-Floridsdorf hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien heißt, beobachtete der Inhaber des Betriebs gegen 22.15 Uhr über seine Überwachungskameras, wie ein Unbekannter in seine Werkstatt einbrach. Er alarmierte sofort die Polizei.
Mehrere Polizeistreifen, Ermittler des Landeskriminalamtes, Beamte der WEGA sowie die Polizeidiensthundeeinheit rückten zum Einsatzort aus. Dort entdeckten die Polizisten ein eingeschlagenes Fenster.
Bei der Durchsuchung der Werkstatt stießen die Beamten auf einen Mann, der einen Wandtresor in den Händen hielt. Als der Verdächtige die Polizisten bemerkte, ergriff er sofort die Flucht.
Weit kam er allerdings nicht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Mann stoppen und festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen russischen Staatsbürger.
Bei seiner anschließenden Einvernahme verweigerte der Mann die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.