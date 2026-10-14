i Die Polizei eilte zum Einsatzort. Archivbild. Helmut Graf Nächtlicher Einsatz Einbrecher flüchtet mit Tresor vor Wiener Polizei Ein 34-Jähriger brach am Dienstagabend in eine Kfz-Werkstatt in Wien-Floridsdorf ein. Die Polizei erwischte ihn mit einem Tresor. Von Michael Rauhofer-Redl 14.10.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Wien-Floridsdorf hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien heißt, beobachtete der Inhaber des Betriebs gegen 22.15 Uhr über seine Überwachungskameras, wie ein Unbekannter in seine Werkstatt einbrach. Er alarmierte sofort die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen, Ermittler des Landeskriminalamtes, Beamte der WEGA sowie die Polizeidiensthundeeinheit rückten zum Einsatzort aus. Dort entdeckten die Polizisten ein eingeschlagenes Fenster.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Einbrecher mit Wandtresor erwischt

Bei der Durchsuchung der Werkstatt stießen die Beamten auf einen Mann, der einen Wandtresor in den Händen hielt. Als der Verdächtige die Polizisten bemerkte, ergriff er sofort die Flucht.

Weit kam er allerdings nicht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Mann stoppen und festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen russischen Staatsbürger.

Die Bilder des Tages i ?

34-Jähriger schweigt bei Vernehmung

Bei seiner anschließenden Einvernahme verweigerte der Mann die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.