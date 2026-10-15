i Die Familie litt nicht nur unter dem schlimmen Geräusch, das Zimmer bot noch ein paar Überraschungen (Symbolfoto). iStock Urlaubs-Horror Kreischende WC-Spülung raubt Familie tagelang Schlaf Eine Familie aus Wien verbrachte ihren Urlaub in Jesolo. Das Hotel hatte ein großes Manko: Eine WC-Spülung machte die Tage und Nächte zum Albtraum. Von Michael Pollak 15.10.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Der Lärm war unerträglich!", sagt Igor W. aus Wien-Favoriten. Er war Anfang August mit seiner Frau und seiner siebenjährigen Tochter auf Urlaub im italienischen Badeort Jesolo. Das gebuchte Drei-Stern-Hotel entpuppte sich bald als Albtraum. Schuld waren die Toiletten in den oberen Stockwerken.

"Sobald irgendwer in einem Stockwerk über uns die Klo-Spülung betätigte, entstand bei uns im Zimmer ein extrem lautes Geräusch", erzählt der Familienvater "Heute". Es war laut seiner Schilderung kaum auszuhalten: "Bei dem Geräusch wären wir am liebsten gleich weggelaufen."

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WC-Spülung kreischte zwei Minuten lang

Das Kreischen dauerte laut dem Wiener jedes Mal rund zwei Minuten, bevor endlich wieder Ruhe einkehrte. Doch schon beim nächsten Toilettengang eines Hotelgastes kehrte der Lärm zurück.

Wie schlimm sich das anhörte, demonstriert Igor W. anhand eines Videos, das er "Heute" vorspielte (siehe unten). Das Geräusch erinnert an eine Bohrmaschine, die mit höchster Drehzahl operiert, um sich durch eine harte Wand zu kämpfen. Von Urlaubsruhe konnte da keine Rede mehr sein.

Hotelchefin half nicht

Die Familie beschwerte sich bei der Hotelleitung über den unerträglichen Lärm. Die Reaktion: "Was sollen wir dagegen tun, es ist mitten in der Saison!"

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Die laute WC-Spülung war allerdings nicht das einzige Problem. Im Zimmer entdeckte die Familie am Bett Flecken auf der Decke, Schimmelspuren im Badezimmer und eine ungewöhnliche Konstruktion: das Bidet stand mitten in der Dusche.

Hotel sollte familienfreudnlich sein

Dabei hatte sich Igor W. auf einen gemütlichen Familienurlaub gefreut. Weil sein gewohntes Lieblingshotel in Jesolo ausgebucht war, hatte er über Google ein anderes Drei-Stern-Hotel gefunden. Die Unterkunft präsentiert sich im Internet als familienfreundliches Haus.

Vater wollte weg!

"Hätte ich kein Kind dabeigehabt und wäre ich nicht 700 Kilometer gefahren, ich wäre gleich am zweiten Tag wieder abgehaut", ärgert sich der Familienvater.

Die Bilder des Tages i ?

Nur 160 Euro Entschädigung angeboten

Zurück in Wien wandte sich die Familie an das Europäische Verbraucherzentrum. Nach Angaben des Wieners sei eine Entschädigung von 300 bis 400 Euro im Raum gestanden. Das Hotel habe allerdings nur 160 Euro angeboten. Gekostet hat der Spaß 1.300 Euro.