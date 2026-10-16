i Nikolaus und Leonie Walkner haben gemeinsam mit ihrer Schwester Stephanie (nicht im Bild) den "Gut Health Club" gegründet. Denise Auer Alles gut verdaut "Gut Health Club" – Ärztin und Diätologin starten Café Eine Ärztin, eine Diätologin und ein Medizinrechtsexperte machen gemeinsame Sache: In ihrem Café in der City dreht sich alles um die Darmgesundheit. Von Yvonne Mresch 16.10.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matcha Latte ist längst zum Fixstarter in Wiens Cafés geworden. Im "Gut Health Club" in der Wiener Innenstadt bekommt das Trendgetränk jetzt eine Extraportion Ballaststoffe verpasst. Dahinter stecken drei Geschwister, die Darmgesundheit zum Konzept gemacht haben.

Leonie Walkner (28) ist Diätologin und hat Pharmazie studiert, ihr Bruder Nikolaus (34) ist Rechtsanwalt im Medizinrecht und Schwester Stephanie (37) Oberärztin in der Allgemeinchirurgie, spezialisiert auf das Thema Darm – aus genau dieser Mischung entstand die Idee zu einem neuen Café-Konzept am Wildpretmarkt 1.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lebensmittel statt isoliertem Pulver

Im Klinikalltag fiel den Schwestern vor allem eines auf: "Bei vielen Therapien haben die Menschen das Gefühl, ihren ganzen Alltag ändern zu müssen", so Leonie Walkner. "Dabei sollten sie so konzipiert sein, dass sie gut tun, ohne die Ernährung komplett umstellen zu müssen."

Als der Vater der Geschwister Probleme mit den Blutfetten bekam und aufgrund von Nebenwirkungen keine Tabletten nehmen wollte, starteten die Drei einen Versuch: "Wir haben ein Müsli entwickelt. Als er die Untersuchung noch einmal gemacht hat, war sein Blutbild nahezu perfekt. Also beschlossen wir, es einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen."

Neueröffnung "Gut Health Club" in Wien i ?

Rapsöl statt Palmfett

Anstatt isolierter Pulver, Kapseln oder Shakes setzen die Geschwister auf "wirkliche Lebensmittel", wie sie selbst sagen. "Es heißt oft, nimm das und es löst alle Probleme. Man kann nicht mehr mit alltäglichen Lebensmitteln arbeiten, alles was man isst, ist schlecht. Aber setzt man sie richtig ein, können einem Lebensmittel so viel geben. Essen ist die erste Medizin."

Die Produkte reichen von dem Omega-3-Müsli "Red Berry Mix" (9 Euro), über Kombucha (ab 4,50 Euro) und Fiber-Flow-Drinks (mit Ballaststoffmischungen wie im medizinischen Bereich, allerdings in Rezepturen eingearbeitet) bis hin zu Brotbackmischungen (9 Euro). Alle Produkte werden nach wissenschaftlich-medizinischen Ansätzen entwickelt und sollen die Gesundheit unterstützen.

Café mit Ernährungsberatung

So wird im Müsli Palmfett mit Omega 3-haltigen Pflanzenölen zur Erhaltung der Herzgesundheit ersetzt. Das darf nicht auf Kosten des Geschmacks gehen, betont man. "Es ist trotzdem 'crunchy' wie ein normales Frühstücksmüsli", so Leonie Walkner. Eine Haferbrot-Backmischung soll das umgangssprachliche "gute Cholesterin" heben und das "schlechte Cholesterin" senken.

In Geschmack und Design möchte man sich vor allem an junge Leute wenden. Denn: "Das Problem Darmkrebs fängt nicht erst mit 50 Jahren an", erklären die Inhaber. "Vor allem in jungen Jahren sollte man mit Prävention beginnen. Alle Produkte können im Café probiert, aber auch gleich mit nach Hause genommen werden. Das Plus: Vor Ort bieten die Experten Beratungen an. Zusätzlich gibt es einen Onlineshop.

Produkte überwiegend aus Österreich

Produziert wird alles selbst in Favoriten, die Produkte stammen großteils aus Österreich, mit Ausnahme von Lebensmitteln wie Matcha. Als Jurist achtet Nikolaus Walkner darauf, dass alles hygienetechnisch kontrolliert ist. Alle drei arbeiten neben ihren Vollzeitjobs in der Küche, hauptsächlich nachts. "Da hilft es, dass wir Geschwister sind, denn ab 2 Uhr Früh redet man schon anders miteinander", lacht Nikolaus.

Ihm selbst mache das Produzieren großen Spaß, erzählt er: "In meinem Job sitze ich viel am Computer, lese und schreibe. In der Küche finde ich meinen Ausgleich – und gleichzeitig wissen wir, was in unseren Produkten drin ist, weil wir alles selbst machen." Eröffnung des "Gut Health Clubs" ist am 17. Oktober um 10 Uhr.