i Bus Linie 80A am Praterstern zVg Wegen ÖBB-Bauarbeiten Wiener Busline 80a fährt bald nur noch verkürzt Wegen Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke wird die Wiener Buslinie 80A ab 24. Oktober an Wochenenden und Feiertagen verkürzt geführt. Von Niklas Burger 16.10.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Fahrgäste der Wiener Linien kommen weitere Änderungen zu! Wegen Umbauarbeiten der ÖBB an der S-Bahn-Stammstrecke muss die Busline 80a ihre gewohnte Strecke teilweise verlassen. Die Einschränkungen beginnen am Samstag, dem 24. Oktober 2026, und dauern voraussichtlich bis September 2027.

Besonders betroffen sind Fahrgäste, die am Wochenende oder an Feiertagen unterwegs sind. An diesen Tagen fährt der 80A künftig nur noch zwischen den Stationen Schlachthausgasse und Franzensbrücke. Die gewohnte Verbindung bis zum Praterstern entfällt damit vorübergehend.

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Unter der Woche fährt der 80A weiter zum Praterstern

Von Montag bis Freitag gibt es hingegen Entwarnung: Der 80A fährt weiterhin bis zum Praterstern. Allerdings wird der Bus auf einem kurzen Abschnitt beim Praterstern über die Hauptallee im Prater umgeleitet.

Auch bei einer Haltestelle müssen sich Fahrgäste umstellen. Bereits ab Dienstag, dem 20. Oktober, wird die Station Vivariumstraße zur Sportklubstraße/Vivariumstraße verlegt.

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Einschränkungen dauern fast ein Jahr

Die verkürzte Streckenführung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird bis voraussichtlich September 2027 bestehen bleiben. Als Alternative für die Verbindung zum Praterstern steht die Straßenbahnlinie O zur Verfügung.