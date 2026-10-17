i Das Lokal beschreibt, was der Gast für die 10 Euro alles bekommt (Symbolfoto). iStock Saftiger Aufpreis im Café Lokal verlangt 10 Euro extra – wenn man Speise teilt Ein Gericht bestellen, zu zweit essen: Das kann in einem Wiener Café teuer werden. Wer sein Essen teilen möchte, muss 10 Euro extra hinblättern. Von Österreich Heute 17.10.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schnitzel für zwei, das kann in Wien ordentlich ins Geld gehen, bis zu 40 Euro werden verlangt. In einem der berühmtesten Cafés an der Ringstraße sorgt jetzt eine ungewöhnliche Extra-Gebühr für Staunen. Wer sein Essen mit seiner Begleitung teilen möchte, wird kräftig zur Kasse gebeten: Stolze 10 Euro zusätzlich kostet das Teilen einer einzigen Speise.

Der Aufpreis ist ernst gemeint, steht auch ausdrücklich auf der Speisekarte des traditionsreichen Nobel-Cafés.

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Das Café erklärt die 10-Euro-Gebühr

"Heute" wollte wissen, warum das gemeinsame Essen so teuer kommt. Das Lokal verweist auf den zusätzlichen Arbeitsaufwand in der Küche.

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Das bekommt man für 10 Euro

"Dieser (Aufpreis, Anm.) deckt den zusätzlichen Aufwand für die sorgfältige Aufteilung, das individuelle Anrichten sowie die separate Präsentation der Speisen ab und gewährleistet für jeden Gast ein gleichwertiges kulinarisches Erlebnis", erklärt das Café gegenüber "Heute".

Die Gäste bezahlen also nicht bloß für einen zweiten, leeren Teller. Das Lokal argumentiert, dass beide Portionen eigens angerichtet und serviert werden.

Auch beim Gedeck wird es teuer

Und damit nicht genug: Wer abends im Nobel-Café speist, muss gleich acht Euro nur fürs Gedeck zahlen – pro Person. Dafür bekommt man laut Lokal unter anderem Bio-Olivenöle, Sauerteig- und Erdäpfelbrot sowie französische Butter.

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Übrigens: Mittags kostet das Gedeck zwei Euro weniger.