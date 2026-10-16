i Die Wiener Gesundheitsförderung bietet von November 2026 bis Jänner 2027 kostenlose Workshops an. WiG / Zsolt Marton Aufklärung Kostenlose "Sex in the City"-Workshops, für Jugendliche Ab November können Wiener Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren in kostenlosen Workshops über Sex, Liebe und Verhütung sprechen. Von Wien Heute 16.10.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erste Liebe, Verhütung, sexuelle Orientierung und die Frage, wie soziale Medien unsere Vorstellungen von Sexualität beeinflussen: Für viele Jugendliche sind das Themen, über die sie nicht immer offen sprechen können. Genau hier setzt die Wiener Gesundheitsförderung (WiG) mit ihrer Workshop-Reihe "Sex in the City" an.

Sieben Workshops rund um Sex und Liebe

Insgesamt stehen sieben unterschiedliche Workshops zur Auswahl. Die Jugendlichen können dabei in einem geschützten Rahmen offen über ihre Erfahrungen sprechen und Fragen stellen, die im Alltag oft zu kurz kommen.

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"Mit unseren 'Sex in the City'-Workshops ergänzen wir die schulische Bildungsarbeit", erklärt WiG-Geschäftsführer Dennis Beck. Ziel ist es, junge Menschen altersgerecht zu informieren und ihnen Raum für einen offenen Austausch zu bieten.

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So können sich Schulen anmelden

Das kostenlose Angebot richtet sich an Wiener Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit. Die Workshops finden von November 2026 bis Jänner 2027 direkt vor Ort statt und dauern jeweils zweimal 50 Minuten.

Die Plätze sind begrenzt und werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben. Anmeldungen sind ab sofort unter 01 226 44 39 96 möglich, werktags von 8 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es bei der Wiener Gesundheitsförderung.

Neben den laufenden Angeboten an Schulen gibt es auch einen jährlichen Aktionstag im Wiener Rathaus. Der nächste Aktionstag "Sex in the City-Hall" ist bereits fixiert: Am 25. Mai 2027 dreht sich im Wiener Rathaus wieder alles um Liebe, Sexualität und Aufklärung.