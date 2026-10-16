i Trainer Samuel (M.) mit den Kids im Turnsaal der MS Hainburger Straße. Sabine Hertel Verein "Hobby Lobby" Samuel (25) trainiert Kids gratis: "Mich macht's happy" Einmal pro Woche spielt Samuel mit Kindern Basketball. Für seinen Einsatz bekommt er keinen Cent – dafür aber jede Menge Glücksgefühle. Von Christine Ziechert 16.10.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bälle fliegen durch die Luft, Turnschuhe quietschen auf dem Hallenboden, zwischen den Körben wird gedribbelt, gepasst und geworfen. Im Turnsaal der Mittelschule Hainburger Straße in Wien-Landstraße ist ordentlich was los.

Zwölf Kinder zwischen zehn und 14 Jahren sind zum Basketballtraining gekommen, darunter zwei Mädchen. Zwei sitzen gerade am Rand, die anderen zehn jagen in zwei Gruppen dem Ball hinterher. Mittendrin: Samuel S. (25).

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Kostenlose Freizeitkurse für Kinder

Der Wiener ist weder Sportlehrer noch ausgebildeter Pädagoge. Trotzdem steht er seit Sommer 2025 einmal pro Woche für eine Stunde im Turnsaal und trainiert die Kids. Und das völlig freiwillig, ohne Bezahlung. Möglich macht das der Verein "Hobby Lobby", der kostenlose Freizeitkurse für Kinder und Jugendliche organisiert.

"Ich studiere Politikwissenschaft und habe in einem ÖH-Newsletter von der 'Hobby Lobby' gelesen. Ich spiele gerne Basketball und hab' mir gedacht: Warum nicht? Für mich war klar, wenn ich das mache, dann Basketball. Ich habe auch ein paar Freunde, die im sozialen Bereich tätig sind und die mir vorgeschwärmt haben, wie viel einem das gibt", erzählt Samuel im Gespräch mit "Heute".

"Mich macht's einfach happy!"

Der 25-Jährige spielt Basketball, seit er zwölf Jahre alt ist. Seine Lieblingsmannschaft sind die Portland Trail Blazers aus den USA. "Ich habe hauptsächlich mit Freunden gespielt, war aber auch kurz in einem Verein." Seine Motivation, nun selbst Kindern die Freude am Sport zu vermitteln, bringt er auf den Punkt: "Mich macht's einfach happy!"

Dass der Einstieg nicht ganz einfach war, verschweigt Samuel nicht. Schließlich hatte er zuvor keine Erfahrung im Umgang mit Kindergruppen. "Die Sache mit der Autorität war am Anfang schwierig, aber mit der Zeit ist es gegangen. Jetzt hören die Kids auf mich – sie streiten nicht, sie schimpfen nicht, niemand lacht jemanden aus, sie konzentrieren sich ganz aufs Spielen."

Samuel hat seine Mannschaft im Griff

Beim Besuch von "Heute" zeigt sich, dass Samuel seine Mannschaft gut im Griff hat. Ein gelungener Pass wird gelobt, ein Treffer gefeiert. Wenn es zu turbulent wird, greift der junge Trainer ein. Dabei geht es nicht nur um Körbe und Punkte, sondern auch um Fairness und Zusammenhalt.

Basketball-Coach Samuel trainiert Kinder gratis i ?

"Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel zwei Kinder mit Autismus. Die Kids akzeptieren und inkludieren einander", erzählt Samuel. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Schulen, die Mittelschule Hainburger Straße stellt lediglich den Trainingsort zur Verfügung. "Heuer sind es so 13, 14 Kinder, es waren aber auch schon mal 20", meint Samuel in Bezug auf die Gruppengröße.

Mit der Zeit fassen die Kinder Vertrauen

Was der 25-Jährige an seiner freiwilligen Arbeit besonders schätzt, sind die Beziehungen, die mit der Zeit entstehen. Manche Kinder sind anfangs zurückhaltend, andere brauchen etwas länger, bis sie Vertrauen fassen.

"Ich habe echt jede Woche meiner Freundin von den Erlebnissen erzählt. Wie schön das ist, wenn sich die Kinder langsam öffnen und dir vertrauen. Dann hat man das Gefühl, dass man ein bissl Einfluss auf das Leben der Kinder hat." Für ihn ist das Engagement längst mehr als eine zusätzliche Beschäftigung neben dem Studium geworden. Er gibt den Kindern etwas von seiner Freizeit – und bekommt dafür viel zurück.

Von Basketball bis Schmuckdesign – alles gratis

Die "Hobby Lobby" wurde 2019 in Wien-Favoriten gegründet. Die Idee dahinter: Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten und neue Talente zu entdecken – unabhängig vom Geldbörsel der Eltern. Mittlerweile bietet die Organisation an 15 Standorten in drei Ländern kostenlose Freizeitkurse an.

In Wien gibt es Angebote unter anderem in Landstraße, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau und Floridsdorf. Das Programm reicht von Basketball, Fußball und Volleyball über Tanzen, Töpfern und Schmuckdesign bis hin zu Schauspiel, Schach, Englisch und Lernhilfe. Die Kurse richten sich an Kinder und Jugendliche im Volks- und Mittelschulalter.

14. Wiener Freiwilligenmesse Wann: 17. und 18. Oktober 2026, 10 bis 17 Uhr Wo: Rathaus, 1., Lichtenfelsgasse 2 Eintritt: frei! Info: wien.gv.at/veranstaltungen/wiener-freiwilligenmesse

100 Organisationen suchen freiwillige Helfer

Das Besondere: Die Kurse sind kostenlos und werden zu einem wesentlichen Teil von ehrenamtlichen Kursleitern wie Samuel getragen. Wer selbst mithelfen möchte, kann ein Hobby auswählen, das er gerne weitergeben will. Üblicherweise betreuen die Freiwilligen einmal pro Woche für eine Stunde eine Gruppe von zehn bis 15 Kindern.

Wer wie Samuel seine Freizeit für einen guten Zweck einsetzen möchte, hat am Wochenende Gelegenheit dazu. Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Oktober findet die 14. Wiener Freiwilligenmesse im Rathaus statt. Unter dem Motto "Ned wurscht!" präsentieren sich rund 100 gemeinnützige Organisationen und zeigen, wo und wie sich Interessierte engagieren können.