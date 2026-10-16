i ? Bubble Planet ist runde Sache Mega-Bällebad als neuer Hotspot für coole Insta-Bilder In Wien gibt es eine neue Attraktion. Im "Bubble Planet" dreht sich alles um Kugeln – von zwei Meter großen Riesenbällen bis hin zu Seifenblasen. Von Wien Heute 16.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal in Wiens größtes Bällebad mit mehr als 300.000 Bällen springen: Damit geht für viele in Wien wohl ein Kindheitstraum in Erfüllung. Im neuen "Bubble Planet Erlebnismuseum" in der Metastadt kann man das ab Freitag, 16. Oktober, machen.

Google Map anzeigen

Und nicht nur das: In zwölf Räumen dürfen Besucher etwa riesige Seifenblasen platzen lassen oder sich in eine Wanne voller Badeenten legen – wer hat davon nicht schon immer mal geträumt? "Heute"-Redakteurin Iris hat beim Besuch auch den Luftballon-Raum getestet, wo einem silberne Ballons so richtig um die Ohren fliegen – "und plötzlich fühlt man sich wieder wie ein Kind", sagt sie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Außergewöhnliche Foto-Spots

Mit vielen Spiegeln und Lichtspielen ist das interaktive Museum für sie ach ein perfekter Foto-Spot. Im "Infinity-Raum" etwa sieht es etwa durch die Reflexionen so aus, als wäre man in einem unendlich langen Gang – perfekt für coole Insta-Bilder. Es gibt vor Ort sogar eigene Selfie-Zonen mit außergewöhnlichen Requisiten wie Straßenspiegeln. Das hat den "Bubble Planet" auch in den sozialen Medien bekannt gemacht.

Die Bilder des Tages i ?

Die Ausstellung war schon in mehr als 20 Städten – darunter New York, Los Angeles und Paris. Bis Anfang nächsten Jahres kann man sie nun in Wien besuchen. Für Erwachsene kostet der Spaß übrigens stolze 21,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre müssen nur 17,50 Euro berappen.