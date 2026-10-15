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Der Verteilerkreis in Wien-Favoriten soll künftig zu einem grünen Grätzl-Zentrum werden.
Der Verteilerkreis in Wien-Favoriten soll künftig zu einem grünen Grätzl-Zentrum werden.
Stadt Wien/Christian Fürthner
Umbau verzögert sich

Verteilerkreis: Neue Pläne lassen auf sich warten

Der Verteilerkreis in Favoriten soll zum grünen Grätzl-Zentrum werden. Doch die Umgestaltung verzögert sich, ein Zeitplan fehlt weiterhin.
Von Niklas Burger
15.10.2026, 12:17
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Aus dem Verteilerkreis am Alten Landgut in Wien-Favoriten soll ein modernes Grätzl-Zentrum mit Büros, Geschäften, Gastronomie und viel Grün werden. Doch die Umsetzung lässt weiter auf sich warten. Wann die Pläne öffentlich präsentiert werden, ist offen, berichtet der ORF.

Vorgesehen sind drei bis fünf Hochhäuser mit Höhen zwischen 30 und 95 Metern. Klassische Wohnungen sind nicht geplant. Ein begrünter Platz, zahlreiche Bäume sowie begrünte Dächer und Fassaden sollen das Areal aufwerten und für Abkühlung sorgen.

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Steg zur Generali Arena

Auch die Verkehrsanbindung soll verbessert werden. Ein barrierefreier Steg über den Kreisverkehr soll künftig eine direkte Verbindung zur Generali Arena schaffen. Zusätzlich sind eine Radgarage, eine Mobilitätsstation und Sammelgaragen vorgesehen.

Noch laufen Abstimmungen zwischen der Stadt Wien und der Grundstückseigentümerin ASFINAG. Eine Herausforderung ist auch der Untergrund: Unter dem Gelände verlaufen die A23 und die U-Bahn-Linie U1. Bevor gebaut werden kann, muss zudem der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan geändert werden.

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Anrainer durften Wünsche äußern

Bei einer Befragung der Stadt Wien im Oktober 2023 konnten die Anrainer ihre Wünsche für die Neugestaltung des Verteilerkreises äußern. Besonders wichtig waren den Teilnehmern mehr Begrünung, Abkühlung und ein besseres Mikroklima.

nibu, 15.10.2026, 12:17
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