Happy End – Gerettete Schwanen-Babys wieder in Freiheit

Es war ein dramatischer Start ins Leben! Diese Schwanenbabys waren in Lebensgefahr. Im Mai drohte ihr Nest bei der Marxerbrücke (Wienfluss) weggeschwemmt zu werden. Mitarbeiter*innen des Wildtierservice der Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) rettete die Eier und brachte sie in Sicherheit.
Jetzt, fünf Monate später, ist der große Tag gekommen: Die jungen Schwäne konnten ausgewildert werden.
Für ihre Rückkehr in die Natur wurde eine Stelle an der Neuen Donau gewählt. Dort wurden die Jungschwäne behutsam freigelassen und direkt in eine bereits bestehende Schwanengruppe integriert.
Die Aufnahme verlief erfreulich: Ihre neuen Artgenossen akzeptierten die Jungtiere. Damit können die Schwäne nun ihr Leben in freier Wildbahn fortsetzen.