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Die geretteten Schwäne wurden nun ausgewildert.
Die geretteten Schwäne wurden nun ausgewildert.
Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb
Nest fast weggespült

Happy End – Gerettete Schwanen-Babys wieder in Freiheit

Im Mai drohte ihr Nest im Wienfluss weggeschwemmt zu werden. Fünf Monate später dürfen die jungen Schwäne endlich zurück in die Freiheit.
Von Österreich Heute
14.10.2026, 14:18
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Es war ein dramatischer Start ins Leben! Diese Schwanenbabys waren in Lebensgefahr. Im Mai drohte ihr Nest bei der Marxerbrücke (Wienfluss) weggeschwemmt zu werden. Mitarbeiter*innen des Wildtierservice der Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) rettete die Eier und brachte sie in Sicherheit.

Jetzt, fünf Monate später, ist der große Tag gekommen: Die jungen Schwäne konnten ausgewildert werden.

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Happy End für Schwanen-Babys

Die Aufnahme verlief erfreulich: Ihre neuen Artgenossen akzeptierten die Jungtiere. Damit können die Schwäne nun ihr Leben in freier Wildbahn fortsetzen.

red, Akt. 14.10.2026, 15:16, 14.10.2026, 14:18
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