i Die geretteten Schwäne wurden nun ausgewildert. Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb Nest fast weggespült Happy End – Gerettete Schwanen-Babys wieder in Freiheit Im Mai drohte ihr Nest im Wienfluss weggeschwemmt zu werden. Fünf Monate später dürfen die jungen Schwäne endlich zurück in die Freiheit. Von Österreich Heute 14.10.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein dramatischer Start ins Leben! Diese Schwanenbabys waren in Lebensgefahr. Im Mai drohte ihr Nest bei der Marxerbrücke (Wienfluss) weggeschwemmt zu werden. Mitarbeiter*innen des Wildtierservice der Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) rettete die Eier und brachte sie in Sicherheit.

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt, fünf Monate später, ist der große Tag gekommen: Die jungen Schwäne konnten ausgewildert werden.

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Neue Heimat an der Neuen Donau

Für ihre Rückkehr in die Natur wurde eine Stelle an der Neuen Donau gewählt. Dort wurden die Jungschwäne behutsam freigelassen und direkt in eine bereits bestehende Schwanengruppe integriert.

Happy End für Schwanen-Babys

Die Aufnahme verlief erfreulich: Ihre neuen Artgenossen akzeptierten die Jungtiere. Damit können die Schwäne nun ihr Leben in freier Wildbahn fortsetzen.