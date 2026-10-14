i Baby-Äffchen im Haus des Meeres Haus des Meeres Sensation im Haus des Meeres Kleinste Affen der Welt in Wien geboren Doppeltes Baby-Glück im Haus des Meeres! Am 4. Oktober kamen zwei Zwergseidenäffchen zur Welt. Es ist eine Premiere für den Wiener Aquazoo. Von Thomas Peterthalner 14.10.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pünktlich zum Internationalen Tag der Tierpfleger am 4. Oktober gab es im Wiener Haus des Meeres eine ganz besondere Überraschung: Zwei winzige Zwergseidenäffchen erblickten das Licht der Welt. Die Geburt der Zwillinge ist eine echte Sensation, denn erstmals gelang dem Wiener Aquarium die Nachzucht dieser gefährdeten Affenart.

Winzige Zwillinge sorgen für große Freude

Die aus Südamerika stammenden Zwergseidenäffchen gelten als die kleinsten Affen der Welt. Ausgewachsene Tiere bringen gerade einmal rund 120 Gramm auf die Waage. Die beiden Neuzugänge sind damit auch die kleinsten Affen, die jemals im Haus des Meeres geboren wurden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Besonderer Zuchterfolg"

Für das Tierpflege-Team hätte das Timing kaum besser sein können. Ausgerechnet an seinem Ehrentag durfte es den besonderen Zuchterfolg feiern. "Unsere Tierpfleger kümmern sich täglich mit enorm viel Fachwissen, Verantwortung und Leidenschaft um unsere Schützlinge! Sie sind damit ein wertvoller Grundpfeiler für unsere Erfolge in Zucht, Artenschutz und Forschung", freut sich Zoodirektor Jeff Schreiner.

Die süßen Äffchen im Haus des Meeres Haus des Meeres

Affen-Eltern kümmern sich um Babys

Bei den Zwergseidenäffchen ist die Kinderbetreuung echte Teamarbeit. Die Tiere leben in eng verbundenen Familiengruppen. Beide Eltern kümmern sich intensiv um den Nachwuchs und tragen die winzigen Zwillinge durch das Geäst. Auf dem Speiseplan der kleinen Primaten stehen vor allem Baumsäfte, Insekten und Früchte.

Lehrlinge im Aquazoo

Auch für die Zukunft der Tierpflege ist im Haus des Meeres gesorgt: Seit heuer bildet das Wiener Aquarium erstmals selbst Tierpfleger aus. Die ersten beiden Lehrlinge haben ihre Ausbildung bereits begonnen.

Die Bilder des Tages i ?

Besucher können die Affen-Babys sehen

Wer die beiden Mini-Äffchen mit eigenen Augen entdecken möchte, hat bereits Gelegenheit dazu. Die Zwillinge sind für Besucher im Haus des Meeres zu sehen. Allerdings ist Geduld gefragt: Die winzigen Jungtiere verstecken sich gerne im Fell ihrer Eltern. Wer genau hinschaut, kann mit etwas Glück einen Blick auf die wohl kleinsten Neuzugänge Wiens erhaschen.