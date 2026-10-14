i In der Kärntner Straße hängt die Festbeleuchtung bereits – obwohl das Christkind noch auf sich warten lässt. pet Lichterzauber in Wien Weihnachten lässt grüßen, erste Beleuchtung hängt schon Noch rund zwei Monate bis Weihnachten, doch in der Wiener City wird es bereits festlich. In der Kärntner Straße hängt die Weihnachtsbeleuchtung. Von Wien Heute 14.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis Weihnachten dauert es noch zweieinhalb Monate, doch in der Wiener Innenstadt wird bereits für die festliche Zeit aufgerüstet. In der Kärntner Straße ist die Weihnachtsbeleuchtung schon montiert – obwohl die Lichter traditionell erst Mitte November eingeschaltet werden.

Bei strahlendem Sonnenschein staunten gestern zahlreiche Passanten über den ungewöhnlichen Anblick. Lastwagen lieferten die Beleuchtungselemente in die beliebte Einkaufsstraße, ein Stapler lud sie ab. Anschließend hievten Arbeiter die leuchtenden Dekorationen mit einer Hebebühne in luftige Höhen.

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Darum wird so früh montiert

Doch warum beginnt die Weihnachtsvorbereitung bereits im Oktober? Es gibt nur wenige Firmen, die das machen. Daher muss man früh genug damit beginnen, damit alles rechtzeitig fertig wird, erklärte die Wirtschaftskammer bereits zuvor.

Weihnachtsstimmung im Herbst i ?

Die asymmetrisch angeordneten Lichtelemente sind von klassischen Kristalllustern inspiriert. Bevor die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb geht, müssen sämtliche Teile auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Einkaufsstraßen werden festlich beleuchtet

Nicht nur die Kärntner Straße soll in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Die ersten Weihnachtsbeleuchtungen funkeln bereits Anfang November. Sind alle montiert, leuchten über zwei Millionen LED-Lichter in 32 Wiener Einkaufsstraßen. Dafür sind fast 200 Kilometer Kabel notwendig. Betrieben werden die Wiener Weihnachtsbeleuchtungen mit grünem Ökostrom.