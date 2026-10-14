Weihnachten lässt grüßen, erste Beleuchtung hängt schon

Bis Weihnachten dauert es noch zweieinhalb Monate, doch in der Wiener Innenstadt wird bereits für die festliche Zeit aufgerüstet. In der Kärntner Straße ist die Weihnachtsbeleuchtung schon montiert – obwohl die Lichter traditionell erst Mitte November eingeschaltet werden.
Bei strahlendem Sonnenschein staunten gestern zahlreiche Passanten über den ungewöhnlichen Anblick. Lastwagen lieferten die Beleuchtungselemente in die beliebte Einkaufsstraße, ein Stapler lud sie ab. Anschließend hievten Arbeiter die leuchtenden Dekorationen mit einer Hebebühne in luftige Höhen.
Doch warum beginnt die Weihnachtsvorbereitung bereits im Oktober? Es gibt nur wenige Firmen, die das machen. Daher muss man früh genug damit beginnen, damit alles rechtzeitig fertig wird, erklärte die Wirtschaftskammer bereits zuvor.
Die asymmetrisch angeordneten Lichtelemente sind von klassischen Kristalllustern inspiriert. Bevor die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb geht, müssen sämtliche Teile auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
Nicht nur die Kärntner Straße soll in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Die ersten Weihnachtsbeleuchtungen funkeln bereits Anfang November. Sind alle montiert, leuchten über zwei Millionen LED-Lichter in 32 Wiener Einkaufsstraßen. Dafür sind fast 200 Kilometer Kabel notwendig. Betrieben werden die Wiener Weihnachtsbeleuchtungen mit grünem Ökostrom.