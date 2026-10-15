i Peter Doujak sperrte den Kunst-Supermarkt in Wien wieder auf. Sabine Hertel Über 6.000 Originalwerke Schön und günstig! Kunst-Supermarkt startet nun in Wien Der Kunst-Supermarkt in der Wiener Mariahilfer Straße 103 eröffnete nun zum 20. Mal. Über 6.000 Originalwerke warten auf Käufer – zu günstigen Preisen Von Thomas Peterthalner 15.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunst muss nicht teuer sein! Am Mittwoch (14. Oktober) öffnete der Kunstsupermarkt in der Mariahilfer Straße 103 in Wien-Mariahilf nun zum 20. Mal seine Türen. Unter dem Motto "Kunst macht glücklich" können Besucher mehr als 6.000 Originalwerke entdecken. Die Preise starten bereits bei 69 Euro.

Alte Meister und Graffitis

Ob Zeichnungen, Aquarelle, Acryl- und Ölbilder, Fotografien oder Skulpturen: Der Kunst-Supermarkt bietet auch heuer eine große Auswahl an unterschiedlichen Stilen und Techniken. Dabei geht es nicht nur ums Kaufen. Besucher können die Werke auch unverbindlich bestaunen und sich über Kunst informieren.

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Kunst mit Wiener Schmäh

Neben bekannten Namen wie Golif, Multimoni und Klaus Hollauf sind heuer auch neue Künstler vertreten. Eine davon ist Victoria Bogensberger. Die Absolventin der Universität für angewandte Kunst Wien zeichnet unter dem Namen Vaccula Menschen mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh.

Kunst-Supermarkt in Wien-Mariahilf öffnet seine Türen i ?

International wird es mit dem kroatischen Street-Art-Künstler Lunar, der für seine farbenfrohen Graffitis bekannt ist. Ebenfalls dabei sind Nati Ramon aus Spanien sowie Nadia Corazza und Marianne Maritz aus der Schweiz. Ein Wiedersehen gibt es mit der Niederösterreicherin Alexandra Irlacher. Nach einer Pause ist sie wieder vertreten. Ihr Markenzeichen: Sie bestickt ihre Bilder mit Schriftzügen.

Gratis-Führungen für Kunstfans

Wer mehr über die ausgestellten Werke erfahren möchte, kann kostenlose Führungen besuchen. Diese gehören seit Beginn zum Angebot des Kunst-Supermarkts und werden besonders von Schulklassen genutzt. Kunsthistoriker erklären dabei, wie Gegenwartskunst und der Kunstmarkt funktionieren. Künstler geben außerdem Einblicke in ihre Arbeitsweise.

50.000 Kunstwerke verkauft

Das Konzept kommt offenbar gut an. In den vergangenen 19 Jahren besuchten laut Veranstalter rund 500.000 Menschen den Kunstsupermarkt. Insgesamt wurden dabei etwa 50.000 Originalwerke verkauft. Die Idee stammt ursprünglich aus Marburg, wo Ende der 1990er-Jahre der erste Kunst-Supermarkt stattfand. Peter Doujak brachte das Konzept schließlich nach Wien.

Die Bilder des Tages i ?

Hier findest du den Kunst-Supermarkt

Der Kunst-Supermarkt befindet sich in der Mariahilfer Straße 103 im 6. Wiener Gemeindebezirk. Geöffnet ist von 14. Oktober bis 13. März, jeweils Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr.