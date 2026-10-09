i Das Ziel der Minecraft-Experience: Sein Dorf und dessen Bewohner vor dem bösen "Mobs" zu retten. Denise Auer Immersives Live-Erlebnis Nichts für Couchpotatoes! Minecraft gibt's nun in echt Orbs statt Controller: In Wien kommt Minecraft in die echte Welt. Zwischen Zombies, Creepern und Schweinen ist voller Körpereinsatz gefragt. Von Österreich Heute 09.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schweißtreibende Action statt gemütlichem Zocken – die beliebte, pixelige Minecraft-Welt ist in der Wiener Metastadt eingezogen. Mit dabei sind natürlich bekannte Kult-Figuren wie die rosa Schweinchen, oder die grünen Creeper. Die Mission der Spieler: In dem immersiven Live-Erlebnis müssen sie ihr mühsam erbautes Dorf schützen!

Minecraft in Real-Life

In zehn Räumen gilt es, Aufgaben zu bewältigen, die eingefleischte Minecraft-Fans aus dem Computerspiel schon kennen. Mit sogenannten "Orbs" (Anm.: Würfel, die mit den Wänden und Böden der Ausstellung interagieren) sammeln die Spieler Ressourcen und erschaffen daraus Gegenstände, die dabei helfen, die Challenges zu bewältigen.

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Minecraft gibt's nun in Real Life i ?

Die spezielle Mission bei dieser interaktiven Erfahrung "Village Rescue": die Bewohner seiner Dörfer zu schützen. Dabei müssen die Spieler Zombies abwehren und Creeper bekämpfen. Während des Spiels bewegt man sich durch Sümpfe, Unterwasserwelten und unterirdische Gänge – alle in der altbekannten Minecraft-Optik.

Spielbar für jeden

Ein Erklärvideo am Anfang soll helfen, sich zurechtzufinden – trotzdem braucht man anfangs etwas Zeit, um sich in die Welt einzufinden. Danach ist voller Körpereinsatz gefragt: Vom Boden müssen Schneebälle, goldene Äpfel und Co. eingesammelt und verarbeitet werden.

"Es ist absolut für alle Altersstufen und auch für jeden, der noch nicht Minecraft gespielt hat", hebt Bene Haupt, Projektleiter bei Arcadia Live, hervor. Spielen können Fans in Gruppen oder alleine, aber: "Es geht schneller, und man sammelt mehr Punkte, wenn man es als Gruppe macht." Ein Durchgang der Live-Action dauert rund 50 Minuten und kann ab dem 9. Oktober in der Metastadt (22. Bezirk) besucht werden – vorerst bis zum 28. Februar 2027.