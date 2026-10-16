i "Steak Dude" schlägt vor dem Allianz-Stadion mit seiner "Grill-Station" auf. "Steak Dude"/ GEMA Gratis-Genuss vor Match Steaks vor’m Stadion – Influencer kocht für Fans auf Normalerweise baut "Steak Dude" seine Kochstation dort auf, wo Passanten gemütlich vorbei bummeln. Diesmal sind in Wien die Fußball-Fans dran. Von Niklas Burger 16.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn in der Fußgängerzone plötzlich der Duft von Steak oder frischem Wiener Schnitzel in der Luft liegt, ist der "Steak Dude" nicht weit. Der Creator hatte erst vor zwei Wochen vor dem Stephansdom eine komplette Panierstraße samt Pfanne und Herdplatte für sein "Falco-Special"-Video aufgebaut.

Comeback in Hütteldorf

Das Prinzip des Influencers ist simpel wie spektakulär: Auf öffentlichen Plätzen wird Fleisch zubereitet und an Fußgänger gratis verteilt. Am Freitag (16.10.) verschlägt es den 24-Jährigen nach einer Abstimmung seiner Fans vor das Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf, wo es ab 18 Uhr mehrere Steaks für die Fans geben wird (Anpfiff ist um 19.30 Uhr). Weitere Aktionen wie diese sind in Wien geplant – auf seinen Kanälen bleibt man am Laufenden.

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International auf Tour

Egal, ob in Paris, Amsterdam oder in den USA, wenn der aus Sooß bei Baden (NÖ) stammende Influencer in den Fußgängerzonen dieser Welt auftaucht, sorgt er für Aufsehen. "Auch die Polizei ist nie weit entfernt, jedoch gibt es selten Probleme, wenn man jemandem ein Stück gutes Fleisch anbietet", so Laurenz Krenn, alias "Steak Dude".

Um mit seinem Format neue Städte zu erobern, fasste er den Plan zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 zu fliegen und dort vor den Stadien und in den Metropolen den Menschen ein Steak zu grillen. Finanziert hat er sich dieses Vorhaben, indem er das ganze Frühjahr im Kult-Biergarten Schweizerhaus im Prater kellnerte.

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Rapid gegen Hartberg

Nach den internationalen und Aktionen in der Wiener Innenstadt und am Reumannplatz, wo er Kindern teilweise ihr erstes Steak überhaupt zubereitet hat, steht zum Spiel von Rapid Wien gegen Hartberg nun das Weststadion an.