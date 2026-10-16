Startseite Wien Stadtleben
"Steak Dude" schlägt vor dem Allianz-Stadion mit seiner "Grill-Station" auf.
"Steak Dude"/ GEMA
Gratis-Genuss vor Match

Steaks vor’m Stadion – Influencer kocht für Fans auf

Normalerweise baut "Steak Dude" seine Kochstation dort auf, wo Passanten gemütlich vorbei bummeln. Diesmal sind in Wien die Fußball-Fans dran.
Von Niklas Burger
16.10.2026, 06:45
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wenn in der Fußgängerzone plötzlich der Duft von Steak oder frischem Wiener Schnitzel in der Luft liegt, ist der "Steak Dude" nicht weit. Der Creator hatte erst vor zwei Wochen vor dem Stephansdom eine komplette Panierstraße samt Pfanne und Herdplatte für sein "Falco-Special"-Video aufgebaut.

Comeback in Hütteldorf

Das Prinzip des Influencers ist simpel wie spektakulär: Auf öffentlichen Plätzen wird Fleisch zubereitet und an Fußgänger gratis verteilt. Am Freitag (16.10.) verschlägt es den 24-Jährigen nach einer Abstimmung seiner Fans vor das Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf, wo es ab 18 Uhr mehrere Steaks für die Fans geben wird (Anpfiff ist um 19.30 Uhr). Weitere Aktionen wie diese sind in Wien geplant – auf seinen Kanälen bleibt man am Laufenden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

International auf Tour

Egal, ob in Paris, Amsterdam oder in den USA, wenn der aus Sooß bei Baden (NÖ) stammende Influencer in den Fußgängerzonen dieser Welt auftaucht, sorgt er für Aufsehen. "Auch die Polizei ist nie weit entfernt, jedoch gibt es selten Probleme, wenn man jemandem ein Stück gutes Fleisch anbietet", so Laurenz Krenn, alias "Steak Dude".

Auch interessant

Riesen-Überraschung bei Penny – das gab’s hier noch nie
Wiener Stephansdom ändert Regeln für alle Besucher
89 Euro! So teuer ist das Schnitzel schon

Um mit seinem Format neue Städte zu erobern, fasste er den Plan zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 zu fliegen und dort vor den Stadien und in den Metropolen den Menschen ein Steak zu grillen. Finanziert hat er sich dieses Vorhaben, indem er das ganze Frühjahr im Kult-Biergarten Schweizerhaus im Prater kellnerte.

Rapid gegen Hartberg

Nach den internationalen und Aktionen in der Wiener Innenstadt und am Reumannplatz, wo er Kindern teilweise ihr erstes Steak überhaupt zubereitet hat, steht zum Spiel von Rapid Wien gegen Hartberg nun das Weststadion an.

nibu, 16.10.2026, 06:45
Mehr zum Thema
Wien Schnitzel Stephansdom Grillen

Weiterlesen

Weitere Storys
Fleischkonsum Fußball WM 2026 Penzing SK Rapid Wien Essen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote