i Studierende haben die Aula der Akademie der bildenden Künste in Wien besetzt. APA-Images / mauritius images / Volker Preusser Angst vor Kürzungen Budget-Streit! Studenten besetzen Wiener Kunst-Uni Aus Protest gegen drohende Budgetkürzungen haben Studierende die Aula der Akademie der bildenden Künste in Wien besetzt. Von Wien Heute 16.10.2026, 08:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Protest an der Akademie der bildenden Künste in Wien: Aus Sorge vor drohenden Budgetkürzungen haben Studierende die Aula der Universität besetzt. Sie befürchten massive Einschnitte bei der Lehre und schlechtere Studienbedingungen. Auch gegen höhere Studiengebühren machen sie mobil.

Studenten protestieren gegen Sparpläne

Hintergrund der Protestaktion sind die laufenden Budgetverhandlungen für Österreichs Universitäten. Die Studierenden warnen vor den Folgen möglicher Kürzungen: Weniger Lehrveranstaltungen, ein eingeschränktes Studienangebot und schlechtere Bedingungen könnten die Konsequenz sein.

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Schon jetzt sei die Situation für viele Studierende schwierig. Zahlreiche junge Menschen müssten neben dem Studium arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Für das Studium selbst bleibe dadurch oft nur wenig Zeit.

Besonders kritisch sieht die Hochschüler_innenschaft der Akademie der bildenden Künste mögliche Erhöhungen der Studiengebühren. Diese würden den finanziellen Druck weiter verschärfen und könnten dazu führen, dass junge Menschen ihr Studium abbrechen oder gar nicht erst beginnen.

Forderung nach Abschaffung der Studiengebühren

Die Protestierenden fordern deshalb, den Universitäten die beantragten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sprechen sie sich für die vollständige Abschaffung der Studiengebühren aus. Bildung dürfe nicht vom Einkommen der Eltern abhängen. Auch Kinder aus Arbeiterfamilien und finanziell weniger privilegierten Haushalten müssten die gleichen Chancen auf ein Studium haben.

Deutliche Worte findet Ertuğrul Bayraktar, Vorsitzender der Hochschüler_innenschaft der Akademie der bildenden Künste Wien: "Bildung sollte an erster Stelle stehen, Bildung ist unsere Zukunft, Bildung ist Fortschritt. Ohne Bildung kommt es zu einer Regierung wie dieser." Auch bei den Studiengebühren stellt er eine klare Forderung: "Hürden wie Studiengebühren gehören abgeschafft, nicht erhöht. Nicht nur Kinder reicher Eltern haben das Recht auf Bildung, sondern alle."