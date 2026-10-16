i (Symbolfoto). IMAGO/Daniel Scharinger Home-Invasion in Wien-Liesing Wiener holt Pistole aus Tresor, dann kommt es zum Kampf Dramatische Szenen in Wien-Liesing: Bellender Hund machte auf zwei Einbrecher aufmerksam woraufhin der Bewohner seine Waffe aus dem Tresor holte. Von Niklas Burger 16.10.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagabend (15.10) eskalierte ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wien-Liesing. Gegen 18.15 Uhr wurde der Hausbewohner (65) durch das Bellen seines Hundes auf zwei fremde Männer aufmerksam, die gerade in das Haus eingedrungen sind. Doch die Situation geriet völlig außer Kontrolle

Mann holt Schusswaffe aus Tresor

Der 65-Jährige reagierte sofort auf die ungebetenen Gäste in seinem Haus. Er begab sich zu seinem Tresor, holte daraus eine legal besessene Schusswaffe und stellte sich den beiden Eindringlingen entgegen.

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Den beiden Einbrechern gelang es in einem Handgemenge , den Hausbewohner zu überwältigen und ihm die Waffe zu entreißen. Anschließend ergriffen sie mit samt der Schusswaffe die Flucht in unbekannte Richtung. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Opfer flüchtet aus Angst vor Tätern in Keller

Bei dem Kampf erlitt der Leidtragende eine Verletzung an der Hand. Aus Angst, dass die Einbrecher zurückkehren könnten, flüchtete er zur Sicherheit in den Keller seines Hauses. Erst von dort aus verständigte er die Polizei. Der verletzte Hausbewohner wurde von der Rettung medizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

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Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung nach den beiden Einbrechern ein. Dabei kamen auch Polizeihunde aus Wien und Niederösterreich zum Einsatz, die bei der Suche nach den Flüchtigen unterstützen sollten. Doch trotz der eingeleiteten Maßnahmen blieb die Fahndung erfolglos.

Fahndung läuft

Die Wiener Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und versucht, die beiden flüchtigen Einbrecher auszuforschen. Besonders brisant: Die Männer konnten mit der geraubten Schusswaffe des 65-jährigen Opfers entkommen und befinden sich nach wie vor auf freiem Fuß.