AUA bietet letzten Boeing-767-Flug um 767 Euro an

Nach fast drei Jahrzehnten im Einsatz verabschiedet sich Austrian Airlines (AUA) von ihrer Boeing 767. Am 1. Dezember 2026 soll eine der letzten Maschinen dieses Typs noch einmal vom Flughafen Wien-Schwechat abheben. Für den Abschiedsflug verkauft die Fluglinie Tickets um mindestens 767 Euro.
Der rund zweistündige Rundflug über Österreich ist für 16 Uhr angesetzt. Die Landung in Wien ist um 18 Uhr geplant. Insgesamt stehen 211 Sitzplätze zur Verfügung. Geflogen wird ausschließlich in der Economy Class.
Der Abschiedsflug trägt die Flugnummer OS1067 und steht unter dem Motto "Bussi Baba 767". Im Ticketpreis enthalten sind ein besonderer Bordservice sowie kleinere Überraschungen. Aufgabegepäck ist nicht vorgesehen. Mit dem Sonderflug endet ein Kapitel der österreichischen Luftfahrtgeschichte.
Die erste Boeing 767 wurde 1988 von Lauda Air in Betrieb genommen. Der Flugzeugtyp kam vor allem auf Langstrecken nach Asien und Australien zum Einsatz. Nach der Übernahme von Lauda Air gingen die Maschinen schrittweise an die AUA über.
Die Ausmusterung ist Teil der laufenden Flottenerneuerung. Austrian Airlines ersetzt ältere Langstreckenmaschinen durch Boeing 787 Dreamliner, die weniger Treibstoff verbrauchen und niedrigere Betriebskosten verursachen sollen.