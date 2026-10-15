Brutale Home Invasion in Wien! Bewaffnetes Duo flüchtig

Brutaler Raubüberfall am Donnerstagabend in Wien-Liesing! Zwei bislang unbekannte Täter drangen gegen 18 Uhr in das Wohnhaus eines 65-jährigen Österreichers ein. Dort gingen sie mit Gewalt gegen den Bewohner vor und sperrten ihn in den Keller.
Während der Mann im Keller eingesperrt war, machten sich die Räuber an einem Tresor zu schaffen. Sie brachen diesen auf und erbeuteten zwei geladene Schusswaffen. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.
Der 65-Jährige wurde bei dem Überfall schwer verletzt. Nähere Angaben zu seinen Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beiden Verdächtigen ein. Diese verlief bisher allerdings ohne Erfolg. Weitere polizeiliche Maßnahmen sind im Gange.
Besonders brisant: Die beiden flüchtigen Täter haben nun zwei geladene Schusswaffen in ihrem Besitz. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.