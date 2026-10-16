Mann versteckt sich nach Home Invasion im Keller

In Wien-Liesing kam es am Donnerstag gegen 18.15 Uhr zu einer Home Invasion in ein Einfamilienhaus.
Der anwesende Bewohner wurde durch das Bellen seines Hundes auf zwei fremde Männer aufmerksam, die gerade in sein Haus eindrangen.
Der 65-Jährige holte daraufhin eine rechtmäßig besessene Schusswaffe aus einem Tresor und stellte sich den Eindringlingen entgegen.
Den beiden Einbrechern gelang es jedoch, den Mann zu überwältigen, ihm die Waffe zu entreißen und anschließend damit in unbekannte Richtung zu flüchten. Der Bewohner, der im Zuge des Handgemenges eine Verletzung an der linken Hand erlitten hatte, begab sich aus Angst vor einer Rückkehr der Täter in den Keller und verständigte von dort die Polizei.
Die eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen unter Beteiligung der Polizeidiensthundeeinheiten Wien und Niederösterreich verliefen negativ.
Der Verletzte wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.