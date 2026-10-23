i Die Wiener Polizei übernahm den gestellten Einbrecher. (Symbolbild) istock Seltsames Diebesgut Nachbarn stellen Einbrecher nach gemeinsamer Suche Ein 30-Jähriger soll am Donnerstag in zwei Wohnungen in Wien-Leopoldstadt eingebrochen sein. Die Bewohner verfolgten den Mann und hielten ihn fest. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Einbrecher hatte am Donnerstag (22. Oktober) in Wien-Leopoldstadt offenbar nicht mit der Gegenwehr seiner Opfer gerechnet. Gegen 14.30 Uhr soll der 30-jährige Ungar die Eingangstür einer Wohnung aufgebrochen und die Räumlichkeiten betreten haben. Doch die Familie war zu Hause und wurde durch den Lärm geweckt.

Die Bewohner beobachteten, wie der Eindringling eine Geldbörse aus einer Handtasche nahm und anschließend die Flucht ergriff. Eines der Opfer nahm sofort die Verfolgung auf.

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Nachbar ebenfalls Opfer von Einbruch

Im Gang traf der Bewohner auf einen Nachbarn, der angab, dass gerade ebenfalls ein Mann in seine Wohnung eingebrochen sei. Gemeinsam liefen die beiden auf die Straße und entdeckten den Verdächtigen im Bereich einer Trafik.

Dort gelang es den beiden Männern, den mutmaßlichen Einbrecher zu überwältigen. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

E-Roller und Strandmuschel sichergestellt

Doch damit nicht genug: Weitere Zeugen berichteten den Polizisten, dass der 30-Jährige am selben Tag versucht haben soll, zwei Haarschneidemaschinen, einen E-Roller und eine Strandmuschel zu verkaufen.

Die Beamten stellten sämtliche Gegenstände sicher. Der ungarische Staatsbürger wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.