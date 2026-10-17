i Tatort Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten Google Faustschläge und Tritte Vier Räuber prügeln mitten in Park auf Wiener (20) ein Brutaler Überfall in Wien-Favoriten! Vier Unbekannte attackieren einen 20-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Die Täter flüchten mit seiner Beute. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutaler Raubüberfall am Freitagabend (16. Oktober) in Wien-Favoriten! Ein 20-Jähriger wurde im Helmut-Zilk-Park von vier bislang unbekannten Männern bedroht und anschließend mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert. Die Angreifer raubten ihm mehrere persönliche Gegenstände und flüchteten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.50 Uhr. Nach Angaben der Polizei forderten die vier Männer den 20-Jährigen zunächst auf, sein Bargeld herauszugeben.

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Opfer verweigert Geld – Täter schlagen zu

Als sich der junge Mann weigerte, sollen die Unbekannten gewalttätig geworden sein. Sie schlugen mit den Fäusten auf ihn ein und traten nach ihm. Anschließend nahmen sie ihm seine Geldbörse, sein Mobiltelefon sowie seine Kappe ab.

Mit der Beute flüchteten die vier Angreifer in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige erlitt bei der Attacke eine Verletzung an der Schulter.

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Passanten eilen zu Hilfe

Aufmerksame Passanten bemerkten den verletzten Mann, kamen ihm zu Hilfe und verständigten die Polizei. Der 20-Jährige lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Er gab an, selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den vier Verdächtigen ein. Diese blieb jedoch erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Identität der Täter ist derzeit unbekannt.