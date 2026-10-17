i Der Täter war maskiert und mit einem Messer bewaffnet. iStock Messer am Hals! Masken-Männer überfallen Wiener (48) in eigener Wohnung Horror für einen Wiener (48)! Zwei Maskierte stürmen seine Wohnung, bedrohen ihn mit einem Messer und flüchten mit einer wertvollen Münzsammlung. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutaler Überfall in Wien-Leopoldstadt! Zwei maskierte Männer haben am Donnerstagabend (15. Oktober) einen 48-Jährigen in seiner eigenen Wohnung überwältigt, mit einem Messer bedroht und schwer verletzt.

Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute, darunter einer wertvollen Münzsammlung, gelang ihnen die Flucht.

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Besonders perfide: Die beiden Männer hatten den Bewohner offenbar unter einem Vorwand dazu gebracht, seine Wohnungstür selbst zu öffnen.

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Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt

Der Raub ereignete sich gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde der 48-Jährige zunächst dazu verleitet, die Wohnungstür zu öffnen. Welchen Vorwand die Täter verwendeten, ist nicht bekannt.

Als die Tür offen stand, drangen die beiden Maskierten gewaltsam in die Wohnung ein. Sie überwältigten den Bewohner und bedrohten ihn mit einem Klappmesser. Dabei drohten die Männer laut Polizei sogar damit, ihn umzubringen.

Münzsammlung erbeutet

Um zu verhindern, dass der 48-Jährige Hilfe verständigen konnte, nahmen die Angreifer sein Mobiltelefon an sich. Anschließend durchsuchten sie die gesamte Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen.

Besonders hatten es die Täter offenbar auf die Besitztümer des Wieners abgesehen. Zu ihrer Beute gehörte unter anderem eine wertvolle Münzsammlung. Welchen Wert die gestohlenen Münzen haben und ob weitere Gegenstände oder Bargeld erbeutet wurden, ist nicht näher bekannt.

Nach dem Überfall verließen die beiden Männer die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

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Zweites Handy

Doch die Räuber hatten offenbar nicht damit gerechnet, dass der Wiener noch ein weiteres Mobiltelefon besaß. Kurz nach ihrer Flucht gelang es dem 48-Jährigen, mit diesem zweiten Handy den Polizeinotruf zu verständigen.

Der Mann hatte bei dem Angriff erhebliche Verletzungen erlitten. Besonders schwer wurde er im Gesichtsbereich sowie an einem Fuß verletzt.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten das Opfer zunächst notfallmedizinisch vor Ort. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Landeskriminalamt sucht die Täter

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, hat inzwischen die Untersuchungen übernommen. Auch ob die Täter gezielt wegen der Münzsammlung in die Wohnung eindrangen, ist bislang nicht bekannt.

Eine nähere Beschreibung der Verdächtigen wurde vorerst nicht veröffentlicht. Fest steht: Die beiden Männer sind weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.