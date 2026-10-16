i Bild: Helmut Graf Raub in Wien-Penzing Teenies überfallen Hotelportier und rauben Kassa aus Zwei Jugendliche sollen am Donnerstag in einem Hotel in Wien-Penzing einen 20-jährigen Portier bedroht und Bargeld sowie ein Handy geraubt haben. Von Michael Rauhofer-Redl 16.10.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am frühen Donnerstagmorgen (15. Oktober) in einem Hotel in Wien-Penzing! Gegen 5 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Jugendliche plötzlich hinter die Rezeption getreten sein und den 20-jährigen Portier bedroht haben, das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.

Täter brachen Kassa auf

Die beiden Jugendlichen sollen den Hotelmitarbeiter wiederholt bedroht und gestoßen haben. Dabei forderten sie ihn auf, die Kassa zu öffnen. Als der 20-Jährige zögerte, sollen die Verdächtigen selbst zur Tat geschritten sein.

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Sie brachen laut Polizei die Kassa auf, schnappten sich das gesamte Bargeld sowie ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

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Polizei fahndet nach Jugendlichen

Der 20-jährige Portier blieb bei dem Überfall unverletzt. Eine Versorgung durch die Rettung lehnte er ab. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Von den beiden jugendlichen Tatverdächtigen fehlt derzeit jede Spur.