Blutiger Fund in Wien! Mann mit Schusswunden entdeckt

Am Montag wurde die Wiener Berufsrettung zu einer Wohnung in Wien-Penzing alarmiert. Grund war eine verletzte Person. Was die Sanitäter dort gegen 12.55 Uhr vorgefunden hatten, rief nun allerdings auch die Polizei auf den Plan.
In der Wohnung lag nämlich ein Mann, der Schussverletzungen aufwies. Demnach sei das 35-jährige Opfer schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.
Weitere Hintergründe wurden seitens der Polizei vorerst nicht genannt. Man wolle die Ermittlungen des Landeskriminalamtes nicht gefährden, hieß es in einer Aussendung. Gegenüber "Heute" wurde lediglich bestätigt, dass die Polizeikräfte sich aktuell noch vor Ort befinden würden.