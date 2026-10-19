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Der Verdächtige wurde festgenommen.
Der Verdächtige wurde festgenommen.
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Pfefferspray eingesetzt

Nach Randale im Stiegenhaus – Mann attackiert Beamten

Mit 1,66 Promille soll ein 40-Jähriger in Wien einen Polizisten attackiert haben. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.
Von Newsdesk Heute
19.10.2026, 14:57
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Am Sonntag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gegen 21.40 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Landstraße alarmiert. Auslöser des Einsatzes waren zwei Männer. Diese hätten im Stiegenhaus randaliert und gegen eine Wohnungstür getreten.

Vor der besagten Tür konnten die Polizisten die Verdächtigen dann auch antreffen. Beide Personen machten einen alkoholisierten Eindruck. Im weiteren Verlauf zeigte sich einer der Männer – ein 40-jähriger Rumäne – gegenüber den Beamten aggressiv. Er zog die Amtshandlung ins Lächerliche und wurde zunehmend lauter. Der Aufforderung sein Verhalten einzustellen, kam der 40-Jährige nicht nach.

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Mann festgenommen

In der Wohnung konnten die Polizisten anhand von Lichtbildausweisen feststellen, dass die beiden Verdächtigen an der Adresse wohnten jedoch nicht gemeldet waren. Es folgte eine Anzeige nach dem Meldegesetz. Dies dürfte dem Rumänen missfallen sein.

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Er begann die Beamten anzuschreien und versetzte einem der Polizisten schlussendlich auch einen Stoß gegen den Oberkörper. Sein aggressives Verhalten wollte der 40-Jährige nach erneuter Aufforderung nicht einstellen. Somit kam es seitens der Beamten zum Einsatz von Pfefferspray.

Danach wurde der Rumäne festgenommen und vom Rettungsdienst versorgt. Ein Alkovortest ergab 1,66 Promille. Nach der Einvernahme am Montag wurde der Tatverdächtige enthaftet und mehrfach angezeigt.

red, Akt. 19.10.2026, 15:01, 19.10.2026, 14:57
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