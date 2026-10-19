Mann (47) geht mit Fäusten auf Polizisten los

Ein heftiger Familienstreit hat am Sonntagvormittag in Wien-Margareten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 47-jähriger Mann soll zunächst seine Ehefrau (43) und die gemeinsame Tochter (20) attackiert haben. Als die alarmierten Beamten eingreifen wollten, eskalierte die Situation völlig.
Gegen 11.40 Uhr wurden Polizisten zu einem Mehrparteienhaus gerufen. Im Stiegenhaus trafen sie auf eine völlig aufgelöste und weinende 43-Jährige. Zwischen ihr und ihrem Ehemann soll es zuvor zu einem lautstarken Streit gekommen sein, in den sich auch die 20-jährige Tochter eingemischt hatte.
Der 47-Jährige steht im Verdacht, sowohl seine Frau als auch seine Tochter attackiert zu haben.
Als die Beamten an der Wohnungstür mehrmals klopften, öffnete der Ehemann schließlich. Doch statt sich zu beruhigen, ging der Mann laut Polizei schreiend und mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte los.
Die Polizisten mussten Körperkraft anwenden, um den 47-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt.
Die 43-jährige Ehefrau und ihre 20-jährige Tochter wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide konnten anschließend in häusliche Pflege entlassen werden.
Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Wie die Polizei mitteilte, bestand gegen den 47-Jährigen bereits ein behördliches Waffenverbot.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich auf freiem Fuß angezeigt.